棒球／「山羊兄弟」不只為世壯運 周思齊：巨蛋當主場避免風吹日曬

「GOATBROS山羊兄弟」成軍，今天在記者會上正式亮相，意外成為第一支以台北大巨蛋為主場的球隊，周思齊驕傲拉起球衣上的巨蛋LOGO，他說：「因為我們OB，曬太陽太久會頭暈，吹風會冷死，希望盡量不要風吹日曬。」

「山羊兄弟」目前陣容有10位前職棒選手，包括吳俊億、周思齊、陳冠任、潘菘瑋、高國輝、簡富智、陳敏賜、蘇建榮、李品叡，林敬民則擔任投手教練。

「山羊兄弟」的創立源於為參戰雙北世界壯年運動會，但不只為世壯運而生，周思齊解釋，希望「山羊兄弟」成為一個組織、一個平台、一支棒球公益大使球隊，在世壯運結束後，仍會有一系列賽的棒球公益活動，媒合有空的退役選手去參與。

周思齊感嘆說，上一代的老球員，從職業場上退下來後，「很像這種產品就終結了。」他說國家、社會、球隊投入於一個選手的訓練資源，如果只是for職業賽、中華隊，其實很可惜，希望能結合這些OB選手，將所學再回饋給社會。周思齊說，希望讓OB選手獲得重視，不是退了就被遺忘，「希望這支球隊規格可以高一點，讓參與的人舒適一點。」

他們不僅有球隊巴士，由於和大巨蛋有合作，今天也以這裡作為練球場地，周思齊笑說：「希望這裡就是就是山羊兄弟的主場。」