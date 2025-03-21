中職／球隊不是白癡 周思齊看陳傑憲2億合約「一定超值」

陳傑憲確定簽下10年總值2億元合約，保底1.68億元、激勵獎金3200萬元，中職合約在這個冬天先跨入「億級」、再邁向「兩億級」，前任球員工會理事長周思齊喊讚，他也直言球隊不是白癡，陳傑憲可以帶來的價值絕對超過兩億。

陳傑憲在中職的成績已是頂級外野手，球季結束後在世界12強棒球賽扛起「台灣隊長」角色，帶領團隊奪冠，身價水漲船高，統一獅隊啟動「綁人計畫」，目標要讓他成為終生統一人，今天宣布完成合約。

周思齊聽聞陳傑憲的新合約，第一反應喊「很讚」，周思齊坦言當然羨慕，「但我是覺得，以他的價值，可以到3億吧！」

看中職薪資大躍進，周思齊認為並不誇張，「球隊不是白痴，一定是他能創造超過這個錢，不只是競技場上，場上外商業價值更高，可以帶給球隊的一定超過兩億，所以球隊才會投資。你看傑憲，我現在出去哪裡都看到傑憲的臉，一直看到、一直看到。」

周思齊不忘幫全新創立的棒球隊「GOATBROS（山羊兄弟）」宣傳，「10年後，山羊兄弟還在的話，歡迎傑憲，學長先幫你鋪10年的路。」