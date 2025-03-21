聽新聞
0:00 / 0:00
棒球／曾想過加盟中職 陳偉殷因選秀這點卻步
「台灣左投」陳偉殷去年還在獨立聯盟打拚，但在今年初突然拋出引退宣言，他坦言在決定退休前，曾考慮返台加入中職，但選秀制度是最終沒有加盟的原因。
陳偉殷在2021年經歷肩膀傷勢離開日本職棒，經歷復健後在2024年回到投手丘，當時選擇在獨立聯盟奮戰，但結束賽季後在今年2月宣告引退。
回顧當時復健後，陳偉殷表示有考慮過回來台灣，但自己比較沒辦法接受一點，「那時候看許多賢拜，像是許銘傑，回來也要經歷選秀。」
陳偉殷指出，雖然有旅外球員特殊條款，但規章內容並不明確，也讓自己難以確認是否要加入中職，「對我來說，職業生涯這麼長，不可能再參加選秀。」
另一方面是，陳偉殷也期待自己在2024年能夠投出好成績，證明有重返美、日職棒的機會，「如果加入（中職）球隊，什麼時候能再拿到自由球員？讓我沒辦法選擇回台灣，自己還是希望可以在國外打。」眾多考量之下，陳偉殷還是選擇了獨立聯盟。
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言