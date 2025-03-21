棒球／曾想過加盟中職 陳偉殷因選秀這點卻步

「台灣左投」陳偉殷去年還在獨立聯盟打拚，但在今年初突然拋出引退宣言，他坦言在決定退休前，曾考慮返台加入中職，但選秀制度是最終沒有加盟的原因。

陳偉殷在2021年經歷肩膀傷勢離開日本職棒，經歷復健後在2024年回到投手丘，當時選擇在獨立聯盟奮戰，但結束賽季後在今年2月宣告引退。

回顧當時復健後，陳偉殷表示有考慮過回來台灣，但自己比較沒辦法接受一點，「那時候看許多賢拜，像是許銘傑，回來也要經歷選秀。」

陳偉殷指出，雖然有旅外球員特殊條款，但規章內容並不明確，也讓自己難以確認是否要加入中職，「對我來說，職業生涯這麼長，不可能再參加選秀。」

另一方面是，陳偉殷也期待自己在2024年能夠投出好成績，證明有重返美、日職棒的機會，「如果加入（中職）球隊，什麼時候能再拿到自由球員？讓我沒辦法選擇回台灣，自己還是希望可以在國外打。」眾多考量之下，陳偉殷還是選擇了獨立聯盟。

陳偉殷坦言在決定退休前，曾考慮返台加入中職。 記者侯永全／攝影

陳偉殷坦言在決定退休前，曾考慮返台加入中職。 記者侯永全／攝影