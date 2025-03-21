中職／李珠珢效應！新莊開幕戰兩場開賣一小時內野完售
富邦悍將隊今年主場開幕戰將於4月2、3日新莊棒球場登場，今天門票全面開賣，不到一小時，兩場比賽內野都已經宣告完售，目前合計已售超過1萬7000張門票。
新莊本季首戰為4月2、3日舉辦「Fight for All」主題日，眾所期待的Fubon Angels全員到齊，包括備受期待的李珠珢加入Angels首秀，以最強陣容為悍將應援，因此備受球迷期待。
悍將上半季26場新莊主場售票，18日中午起開放家族會員優先購票，今天中午12點半全面開賣，球團表示，開賣不到一小時，兩戰內野門票已售罄，兩戰合計已售出超過1萬7000張門票。
悍將球團表示，感謝球迷朋友的熱情支持，目前開幕系列戰兩戰仍有外野門票可以購買，歡迎球迷朋友購買外野門票，體驗全新的外野席位及悍將主場的熱情應援。
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