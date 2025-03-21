棒球／陳偉殷退役下一步 美、日進修傳承訓練經驗

「台灣左投」陳偉殷在今年2月26日宣布退休，結束21年的職棒生涯，今天回到台灣，陳偉殷分享自己的下一步動向，除了策劃個展、回憶錄之外，也將至美、日訓練中心進修，將心得傳承給年輕球員。

陳偉殷的棒球生涯從台灣起步，在日本踏入職棒舞台，並在美國躍上大聯盟這個最高殿堂，3月16日由前東家中日龍隊也特別為他舉辦引退儀式，由陳偉殷戴上2009年摘下央聯防禦率王的手套，投出生涯最後一球。

陳偉殷在2004年加入日本職棒中日龍隊，穩定的出賽與優異表現讓他在獲得自由球員身份後，成功挑戰美國職棒大聯盟；2012年加盟金鶯隊成為台灣第一個在大聯盟擁有複數年合約的球員，2016年與馬林魚隊簽下5年8000萬美元合約更創下台灣棒球史上最高紀錄。

陳偉殷在美日職通算累積96勝、1750.2局的投球局數、1387次三振，其中日職期間的防禦率僅2.60，面對擁有眾多怪物打者的美職也有4.18的好成績。

對於退休後的規劃，陳偉殷已做多方面構思，首先籌劃職業生涯特展，回顧自己過去21年的棒球旅程。將陳偉殷一路走來的重要紀念品，包括球、影像記錄與珍貴回憶，讓球迷與年輕球員了解這條道路上的努力與緊持。

另外陳偉殷也籌備生涯回憶錄相關書籍，讓大家透過文字更深入了解各階段的陳偉殷，也希望屆時能夠跟球迷近距離見面的機會。

此外，陳偉殷將前往美國、日本的專業訓練中心，學習多元的訓練理念與方法，並將所學帶回給年輕球員，幫助他們不論是球技、心態及價值觀都能有更好的發展。

同時陳偉殷也會延續對動物保護議題的關注，持續投入相關公益活動，希望讓影響力不僅停留在球場，也能擴展到更廣的社會層面，讓退役不是結束，而是一個新旅程的開始。