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中職／雄鷹路口計劃2.0 走進夜市、市場還要車掃

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹深耕高雄在地，推動路口計畫2.0，在街頭、夜市、市場向高雄市民打招呼。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹深耕高雄在地，推動路口計畫2.0，在街頭、夜市、市場向高雄市民打招呼。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊深耕高雄在地，去年推動路口計畫獲得支持與肯定，今年活動延續且升級為2.0，不只在早晨於路口跟市民朋友說早安，更在晚上深入夜市、在黃昏進入市場，也邀請大家支持4月4日在澄清湖球場進行的台鋼雄鷹2025球季主場開幕戰。

延續去年模式，路口計畫最終站將在高雄市區進行車掃，更特別是晚上接著在澄清湖球場水舞廣場舉辦開幕戰前夜造勢活動，屆時洪一中總教練將帶著台鋼雄鷹隊長王柏融、12強賽金牌成員陳柏清，以及今年經典賽資格賽台灣隊好手王博玄、曾子祐一同參與。

吉祥物TAKAO、台鋼集團桂田文創Wing Stars啦啦隊熱情參與路口計畫，高雄車掃、開幕戰前夜造勢活動當然不缺席，屆時TAKAO也會帶著妹妹TAKAMEI一起參加。

台鋼雄鷹2025路口計畫第一站，2月25日由陳柏清打頭陣，在九如一路與澄清路交叉口跟市民朋友說早安；第二站則是雄鷹元年就在陣中的洋投後勁於3月7日前進後勁夜市，登錄名與高雄在地結合，每每登板時更有熟悉的高雄捷運音樂在球場響起，這次終於來到後勁當地，與市民朋友一起逛後勁夜市，並發送主場開幕系列戰宣傳小卡。

3月12日第三站由TAKAO與Wing Stars在三多四路與中山二路交叉口說早安；第四站3月20日推出郭阜林前往德民黃昏市場，除了到家人經營的「台南郭家豬腳」攤位，高顏值也讓市場賣菜、買菜姐姐妹妹笑開懷。

路口計畫預計進行5站，接著就是3月29日高雄車掃與開幕戰前夜造勢活動，車掃預計下午2點從台鋼雄鷹商店「鷹HOUSE（九如一路67號）」出發，沿途行經澄清路、三多一路、成功一路、五福三路、中華三路、大順一路、裕誠路、明誠三路、民族一路、建工路、大昌二路，再接回九如一路、澄清路、大埤路，最後抵達澄清湖棒球場。

下午4點在澄清湖球場水舞廣場舉辦開幕戰前夜造勢活動，洪總帶著4名球星，還有許多精采表演，用行動把高雄熱情點燃，期待凝聚高雄市民力量，用火熱夜晚開啟台鋼雄鷹2025全新賽季。

台鋼雄鷹主場開幕戰將在4月4日16：05於澄清湖棒球場登場、與樂天桃猿隊交手，2025上半季主場例行賽預售票於FamiPort及FamiTicket熱賣中。

台鋼雄鷹深耕高雄在地，推動路口計畫2.0，在街頭、夜市、市場向高雄市民打招呼。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹深耕高雄在地，推動路口計畫2.0，在街頭、夜市、市場向高雄市民打招呼。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹深耕高雄在地，推動路口計畫2.0，在街頭、夜市、市場向高雄市民打招呼。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹深耕高雄在地，推動路口計畫2.0，在街頭、夜市、市場向高雄市民打招呼。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹深耕高雄在地，推動路口計畫2.0，在街頭、夜市、市場向高雄市民打招呼。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹深耕高雄在地，推動路口計畫2.0，在街頭、夜市、市場向高雄市民打招呼。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹深耕高雄在地，推動路口計畫2.0，在街頭、夜市、市場向高雄市民打招呼。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹深耕高雄在地，推動路口計畫2.0，在街頭、夜市、市場向高雄市民打招呼。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹 後勁 樂天桃猿

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