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中職／兄弟先發右投徐基麟動TJ手術 本季恐報銷

聯合新聞網／ 綜合報導
徐基麟。本報資料照片
徐基麟。本報資料照片

中華職棒新賽季下周開打，開季前中信兄弟隊傳出壞消息，25歲右投徐基麟去年球季結束動TJ韌帶置換手術，目前正復健中，本季可能報銷。

兄弟投手教練王建民提到，去年季後徐基麟動TJ手術，現在已開始傳接球，今年是否有機會登板，要看手肘恢復狀況決定。

徐基麟在2022年選秀會被兄弟以第2指名選中，去年先發7場4勝2敗，防禦率3.34，表現穩定，如今動刀治療手肘，本季回歸一軍機率不高。

兄弟先發投手余謙公辦熱身賽沒有出賽，王建民指出，余謙胸口有點拉到，去醫院檢查，結構正常，近期已開始在牛棚練投，之後有望登板。

中信兄弟 徐基麟

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