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中職／史上最大約！統一獅10年2億合約綁定陳傑憲

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊今天公布與陳傑憲達成合約共識，簽下10年合約，總值2億元。 聯合報系資料照
統一獅隊今天公布與陳傑憲達成合約共識，簽下10年合約，總值2億元。 聯合報系資料照

統一獅隊今天公布與陳傑憲達成合約共識，簽下10年合約，總值2億元，再寫中職史上最大合約紀錄。

陳傑憲去年出賽112場，繳出安打134支、打擊率3成34亮眼成績，更獲得外野金手套獎項及最佳十人外野手獎項；去年11月在世界12強棒球賽擔任隊長，出賽7場，擊出15支安打，包括2轟，打擊率高達6成25，榮獲最有價值球員獎、最佳防守球員獎、打擊王及全明星世界隊外野手等四大獎項，尤其是在冠軍戰擊出三分打點全壘打，關鍵一擊助中華隊拿下世界冠軍。

陳傑憲結束與獅隊三年複數年約，去年底透過經紀人與球隊積極洽談新合約，對陳傑憲的未來規畫進行各項討論，集團及球團肯定陳傑憲好表現及價值，展現最大誠意，提供高薪合約，今日雙方達成合約共識，簽下10年合約，合約總值新台幣2億元，將成中職合約總值最高的球員，其中平均月薪140萬，激勵獎金3200萬。

統一獅總經理蘇泰安表示：「傑憲是一個全方位選手，無論在成績、人氣都是指標性人物，更是許多後輩選手學習的對象，經過這幾個月與經紀人洽談，並數次與傑憲本人了解其想法，雙方彼此分享未來規劃及展望，今日能夠達成共識，對於選手及公司都是全新的里程碑，相信這份合約，絕對符合傑憲身價，而這些都是他平日各項堅持與自我要求，才能創造職業價值，也是選手們最佳典範」。

中職 統一獅 陳傑憲

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