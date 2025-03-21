快訊

排隊名店「滋養」草莓大福發霉！ 她開箱傻眼 業者緊急回應了

家寧道歉「念稿4分鐘」被罵爆 Joeman教1招秒縮3分鐘：賺爛了

4月起生效！賴總統宣布志願役軍人調薪 最高月增12000元

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／古林睿煬朝4月一軍先發調整中 自認狀態非常好

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
從統一獅隊轉戰日職火腿隊的古林睿煬，接下來將朝先發調整。 聯合報系資料照
從統一獅隊轉戰日職火腿隊的古林睿煬，接下來將朝先發調整。 聯合報系資料照

從統一獅隊轉戰日職火腿隊的古林睿煬，接下來將朝先發調整，下一次出賽預計是25日開始二軍的三連戰其中一場，18日的好投為他爭取到新定位，而古林也表示：「目前狀態非常好。」

火腿隊18日對上巨人隊的熱身賽，古林睿煬以中繼之姿在第7局登板，投出2局無失分、4次三振的出色表現，球速更來到155公里，展現出原本在中職的MVP實力。

而火腿隊目前計畫讓古林睿煬在4月時升上一軍，第一步是先在25日開始的二軍三連戰進行先發調整，古林也說：「對我來說，與其設定目標的球速，不如能在比賽中穩定地投進好球帶來得更為重要。」

火腿監督新庄剛志原本計畫讓他開季從中繼出發，但是看到巨人戰之後改變想法，他表示：「那顆直球的威脅（對打者反應的延遲），如果是先發的話，對方隊伍會因為第一次面對他而感到困惑。」

古林睿煬過去在中職都是擔任先發，他在接受日刊體育訪問時表示：「我本來就是長期以來都在擔任先發投手，照原計畫調整並沒有什麼不安。」

火腿隊一軍開季賽程相對寬鬆，與西武隊三連戰後休兵一天，隨後再與軟銀隊進行二連戰，休息一天後再與歐力士隊進行三連戰，接著才是4月8日開始的六連戰，這也是古林睿煬最有可能上一軍的時間點。

中職 古林睿煬 火腿

延伸閱讀

中職／胡智爲5局未被敲安熱身賽史上首見 獅隊熄火還是輸

日職／古林睿煬表現好 新庄剛志很苦惱：該怎麼辦呢？

日職／新庄監督愛了！感謝「小古」來火腿 改朝先發調整

日職／古林睿煬155公里火球連發 中繼2局賞巨人4K

相關新聞

日職／古林睿煬朝4月一軍先發調整中 自認狀態非常好

從統一獅隊轉戰日職火腿隊的古林睿煬，接下來將朝先發調整，下一次出賽預計是25日開始二軍的三連戰其中一場，18日的好投為他...

中職／詹子賢、王政順開轟助兄弟 張士綸脫臼蒙烏雲

中信兄弟隊今天靠著詹子賢、王政順強棒出擊，兩支全壘打一次超前、一次逆轉比數，最終以8：6擊敗富邦悍將隊，取得今年官辦熱身...

中職／胡智爲5局未被敲安熱身賽史上首見 獅隊熄火還是輸

統一獅隊今天在官辦熱身賽以0：1敗給味全龍隊，不過先發投手胡智爲寫下一項紀錄，成為史上第一位在熱身賽投出5局以上、沒被敲...

棒球／新球隊！山羊兄弟成軍 周思齊領軍瞄準世壯運

台灣棒球迎來一支全新球隊「GOATBROS 山羊兄弟」，將於3月21日在台北大巨蛋舉辦成軍記者會，瞄準今年的世壯運，陣中...

中職／大巨蛋熱身賽周末2戰預售夯 挑戰票房新紀錄

2025合作金庫中華職棒官辦熱身賽本周末將在台北大巨蛋開打，佛心價最低400元，吸引眾多棒球迷，首日預售1.8萬人、兩日...

TNF 100台北越野跑報名倒數 南珉貞擔任15公里領跑員

2025 The North Face 100台北越野跑挑戰賽以全新面貌回歸，將於5月10日至11日在貢寮環保公園正式起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。