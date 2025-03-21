日職／古林睿煬朝4月一軍先發調整中 自認狀態非常好

從統一獅隊轉戰日職火腿隊的古林睿煬，接下來將朝先發調整，下一次出賽預計是25日開始二軍的三連戰其中一場，18日的好投為他爭取到新定位，而古林也表示：「目前狀態非常好。」

火腿隊18日對上巨人隊的熱身賽，古林睿煬以中繼之姿在第7局登板，投出2局無失分、4次三振的出色表現，球速更來到155公里，展現出原本在中職的MVP實力。

而火腿隊目前計畫讓古林睿煬在4月時升上一軍，第一步是先在25日開始的二軍三連戰進行先發調整，古林也說：「對我來說，與其設定目標的球速，不如能在比賽中穩定地投進好球帶來得更為重要。」

火腿監督新庄剛志原本計畫讓他開季從中繼出發，但是看到巨人戰之後改變想法，他表示：「那顆直球的威脅（對打者反應的延遲），如果是先發的話，對方隊伍會因為第一次面對他而感到困惑。」

古林睿煬過去在中職都是擔任先發，他在接受日刊體育訪問時表示：「我本來就是長期以來都在擔任先發投手，照原計畫調整並沒有什麼不安。」

火腿隊一軍開季賽程相對寬鬆，與西武隊三連戰後休兵一天，隨後再與軟銀隊進行二連戰，休息一天後再與歐力士隊進行三連戰，接著才是4月8日開始的六連戰，這也是古林睿煬最有可能上一軍的時間點。