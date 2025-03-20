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中職／詹子賢、王政順開轟助兄弟 張士綸脫臼蒙烏雲

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊王政順開轟。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊王政順開轟。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天靠著詹子賢、王政順強棒出擊，兩支全壘打一次超前、一次逆轉比數，最終以8：6擊敗富邦悍將隊，取得今年官辦熱身賽的第2勝，卻也出現傷兵張士綸，因撲壘導致右肩脫臼，也讓這場勝利蒙上了烏雲。

穿上黃衫的勝騎士今天先發，然而僅投2.2局就丟掉4分，前兩局都投出3上3下的他，在3局上被敲出4支安打，包含申皓瑋的二壘安打，退場後張育成又敲出三壘安打，壘包上的兩人也算在勝騎士的失分。

兄弟先在3局下高宇杰二壘打、4局下張士綸滾地推進追回2分，5局下3支安打串連將比數追平，詹子賢再敲出陽春砲取得5：4領先。

雖然悍將在6局上陳真高飛犧牲打追平、7局上張育成適時安打超前，但是8局下王政順在二壘有人時，從林栚呈手中敲出2分砲扭轉戰局，加上後續張仁瑋的1分打點安打，兄弟也就此領先到底。

然而8局下也有驚險畫面，張士綸選到四壞保送上壘，然而遇到投手牽制時，撲回壘包的動作看起來沒特別之處，卻躺在地上無法站起身，一壘指導教練發覺不對趕緊呼叫防護員，兄弟總教練平野惠一也上來關心。

最後張士綸是靠擔架抬下場，過程中防護員將他的右手固定在胸前避免晃動，隨後由今天沒先發的江坤宇替補代跑，兄弟球團表示：「張士綸在比賽八局下牽制回壘的過程中右肩脫臼，目前已先前往醫院治療，做進一步的檢查。」

中信兄弟隊張士綸牽制回壘時撲到右肩脫臼。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊張士綸牽制回壘時撲到右肩脫臼。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊詹子賢開轟。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊詹子賢開轟。圖／中信兄弟隊提供

勝騎士 張育成

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