中職／胡智爲5局未被敲安熱身賽史上首見 獅隊熄火還是輸

統一獅隊今天在官辦熱身賽以0：1敗給味全龍隊，不過先發投手胡智爲寫下一項紀錄，成為史上第一位在熱身賽投出5局以上、沒被敲安打的投手。

31歲的胡智爲因去年2月開刀清除手肘骨刺，直到8月初才復出，僅在一軍投了27局，防禦率5.00，拿下2勝、3敗，他坦言剛動完刀後，控球無法隨心所欲，但也知道古林睿煬離隊後，自己需要扛起先發輪值一環。

胡智爲今天展現實力完全封鎖味全龍隊，不僅沒敲出安打，也沒投出保送，讓對手15上15下，另有6次三振，僅用64球就投完5局退場休息。

中職自2006年開始採用電腦紀錄系統紀錄熱身賽以來，從未有過投手在熱身賽投到5局以上還沒被敲過安打，胡智爲今天成為史上第一人；過去最多是4局未被敲安，共有9人並列，最近一次是去年3月23日龍隊的徐若熙，當時苦主正是獅隊。

兩隊今天演出投手戰，龍隊先發投手鋼龍4局被敲2支安打但也沒有失分，後面接手的5名牛棚投手更是沒讓獅隊再敲出安打。

龍隊打線在6局下換投後，才從鄭鈞仁手中敲出第1支安打，9局上更是在1出局後，靠著郭天信敲安上壘，張祐銘補上右外野的二壘安打，郭天信也靠快腿跑回來關鍵1分，由龍隊拿下勝利。