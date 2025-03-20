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棒球／新球隊！山羊兄弟成軍 周思齊領軍瞄準世壯運

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
GOATBROS 山羊兄弟棒球隊成立參加雙北世壯運，吉祥物為台灣黑山羊。圖／GOATBROS棒球隊提供
GOATBROS 山羊兄弟棒球隊成立參加雙北世壯運，吉祥物為台灣黑山羊。圖／GOATBROS棒球隊提供

台灣棒球迎來一支全新球隊「GOATBROS 山羊兄弟」，將於3月21日在台北大巨蛋舉辦成軍記者會，瞄準今年的世壯運，陣中包含周思齊、吳俊億、陳冠任等前兄弟象球員，並邀請台北市市長蔣萬安出席。

GOATBROS 匯聚來自各界的棒球愛好者，包括亞洲棒總特別助理周思齊、兄弟象退役選手吳俊億、陳冠任，以及各領域的棒球愛好者，如學術專家、運動行銷主管、體能教練、公教職員等。

球隊領隊由長年投入基層棒球發展的財團法人陳重光文教基金會董事長陳炳甫擔任；球隊名稱「GOAT」（Greatest of All Time）象徵對卓越的追求，吉祥物台灣黑山羊則代表台灣棒球文化的獨特性與堅韌精神。

記者會當天正式公布隊名與球衣設計，120位基層棒球小選手將受邀進場，親身體驗國際級球場氛圍，並與球員互動、參與球場導覽，期盼大巨蛋成為他們夢想啟航的舞台與起點。

GOATBROS 的成立，源於即將登場的雙北世界壯年運動會（世壯運），球隊目標是全力爭取佳績。然而，這不僅是一支為比賽而生的球隊，更是一個長期推動台灣棒球發展的平台。

即便賽事結束，GOATBROS 仍將透過各類公益計畫，深耕基層棒球，培養更多棒球人才，讓熱愛這項運動的心意不斷延續。

世壯運 周思齊 棒球

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