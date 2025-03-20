中職／大巨蛋熱身賽周末2戰預售夯 挑戰票房新紀錄

2025合作金庫中華職棒官辦熱身賽本周末將在台北大巨蛋開打，佛心價最低400元，吸引眾多棒球迷，首日預售1.8萬人、兩日合計預售3.4萬人，有望挑戰去年才剛更新的熱身賽最高票房紀錄。

今年在大巨蛋的兩場官辦熱身賽，目前每場開放內野兩層共2.1萬席座位，中華職棒聯盟今天公布，兩日熱身賽目前預售3月22日首戰約1.8萬人，次日約1.6萬人，共3.4萬人將湧入大巨蛋同樂。

去年中職熱身賽首次前進台北大巨蛋，第一天票房就來到1萬9898人，大幅更新原本的2015年中信兄弟與Lamigo桃猿隊熱身賽7068人紀錄，兩日合計則為3萬6228人，今年有望再次更新紀錄。

今年大巨蛋官辦熱身賽也特別規劃主客兩隊應援，將重新上演一、三壘側兩陣營球迷齊聲吶喊的畫面，讓球迷重新感受職棒應援的熱血與激情。

熱身賽大巨蛋場次持續販售中，球迷朋友可透過全國7-11統一超商門市機台或ibon售票網站購買，預售票享95折優惠。熱身賽大巨蛋場次特別推出佛心價，最低只要400元即可進場感受大巨蛋與職棒賽事的魅力。