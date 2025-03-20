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TNF 100台北越野跑報名倒數 南珉貞擔任15公里領跑員

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2025 The North Face 100台北越野跑挑戰賽邀請南珉貞擔任15公里組領跑員。圖／大會提供
2025 The North Face 100台北越野跑挑戰賽邀請南珉貞擔任15公里組領跑員。圖／大會提供

2025 The North Face 100台北越野跑挑戰賽以全新面貌回歸，將於5月10日至11日在貢寮環保公園正式起跑，今年以多元賽制和豐富的賽道組合，滿足不同跑者的需求，除了60、42公里賽事之外，更推出15公里短距離組，並找來富邦啦啦隊「台妹小南」南珉貞擔任15公里組領跑員。 

為了吸引更多潛在跑者感受越野跑的魅力，The North Face特別邀請南珉貞擔任15公里組領跑員，當天她將用最熱情的應援體操和跑者一同暖身，並帶領跑者們挑戰一段越野賽道。

對於這段人生的全新探索，南珉貞也非常期待，她說：「今年就像是探索元年，剛剛到墾丁嘗試了衝浪，緊接著要到新北貢寮挑戰越野跑。每一種運動都是一段新的探索，讓她能更進一步挑戰自己的極限，期待與參加 TNF 100 15公里組的越野跑者們一同出發，未來也能以越野跑這項運動探索不同樣貌的台灣。」

此外，今年特別增設的三人6K越野跑接力賽更是眾星雲集，全明星運動會的成員重新組隊出戰，由在全明星陣容中的顏值擔當胡祖薇、運動全能新生代演員王品澔、知名籃球YouTuber彭尊各自領軍，挑戰由熱愛越野跑的新生代主持人阿努，率領樂天女孩KAii及另一位職棒人氣啦啦隊成員Mina所組成的越野跑人氣新秀組合。

賽事當週適逢母親節，胡祖薇力邀媽媽成為隊友，希望能和她渡過一個難忘且充滿挑戰的母親節；王品澔則是邀請家人組隊，一同體驗越野跑這項新運動；彭尊則是重磅邀請他的全明星好朋友－藍隊女狀元賴Ki及三鐵好手Choco共同組隊，以最強明星隊之姿的態勢參加，希望能不負眾望拿下好成績。

2025 The North Face 100台北越野跑挑戰賽即日於3月28日截止報名，目前各組別僅剩少數名額，歡迎全民「南」朋友們趕快把握最後倒數階段報名參加，讓珉貞親自為你的越野跑賽事加油打氣。

南珉貞 越野跑

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