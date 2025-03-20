中職／高雄學生看職棒只要50元 今天起開放國高中生預約

中華職棒新賽季即將開打，高市府推出學生50元銅板價看球優惠方案，共開放48場次主場賽賽、9544個優惠名額。運發局表示，上半季賽程今天（3月20日）開放國高中生線上預約；6 月3日國小至高中學生皆能線上預約下半年賽程。預約成功者能以50元銅板價觀賞原價300至400元的職業運動賽事，未採用數位學生證者，須拿實體學生證現場購票。

2025年台鋼雄鷹職棒在澄清湖主場的開幕戰預計4月4日起在清明連假登場。高市運發局指出，高市府學生方案的上半季賽程3月20上午10點起開放預約，共28場、4200個名額，適用對象為高雄市國、高中生。

此外，配合國小數位學生證將在5月底全面換發完成，下半季賽程預計6月3上午10點起開放預約，共20場、5344個名額，國小、國中及高中生皆可預約。

運發局長侯尊堯說明，一卡通數位學生證每張每場次可預約1次，最多預約5場次，每場次預約均需輸入學生證號與身分證後四碼進行驗證，預約成功者將收到電子郵件確認信，屆時前往預約場次並出示一卡通數位學生證記名卡，預約額滿即截止。