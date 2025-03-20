快訊

地牛翻身！中午12時52分花蓮規模3.8地震 最大震度花蓮4級

掐死馬國女大生為何連無期徒刑都撤銷？ 更一審解釋減刑原因

咳嗽救星？「無糖綠＋半糖紅」偏方熱議 醫證實：有科學依據

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／古林睿煬表現好 新庄剛志很苦惱：該怎麼辦呢？

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
古林睿煬(左)。聯合報系資料照
古林睿煬(左)。聯合報系資料照

日本職棒火腿鬥士隊球員在熱身賽展現好狀態，包含古林睿煬的優異表現也將朝先發前進，這對監督新庄剛志來說是「甜蜜的負擔」，要開始決定開幕名單「大家狀態都提升很快，該怎麼辦呢」。

火腿隊18日對上巨人隊的熱身賽打線大爆發，水谷瞬、野村佑希、清宮幸太郎都開轟，洋將馬丁尼茲（Ariel Martinez）也以代打之姿敲出全壘打；投手方面則有古林睿煬第七局登板，投出2局無失分、4次三振的出色表現。

新庄剛志開始煩惱，像是馬丁尼茲的全壘打讓新庄開始猶豫是否讓他進入開幕名單，但馬丁尼茲的守備位置是一壘、捕手，已經有野村佑希、郡司裕也存在，指定打擊則有去年敲出25轟的雷耶斯（Franmil Reyes），馬丁尼茲可能只剩代打定位。

而古林睿煬在中繼時的好表現，讓新庄剛志期待他擔任先發投手，然而目前火腿先發輪值已有金村尚真、伊藤大海、山崎福也、加藤貴之、北山亘基、維赫森（Drew VerHagen）等6人，在無人受傷情況下，古林可能要等到4月第二周對樂天、西武的六連戰，才有機會登上一軍。

陣中球員表現出色卻難以安排上場機會，新庄剛志直：「真的很煩惱。時間不多了，大家都在提升狀態…該怎麼辦呢？」他開玩笑說，自己很久沒去薄野（北海道鬧區）吃燒肉了，「到時候可能要帶3台iPad，右手吃燒肉、左手用iPad。」說完就離開球場，隨著球隊戰力提升，選手選擇更加困難。

古林睿煬 新庄剛志 馬丁尼茲

延伸閱讀

日職／新庄監督愛了！感謝「小古」來火腿 改朝先發調整

日職／古林睿煬155公里火球連發 中繼2局賞巨人4K

日職／捕手認證古林睿煬直球太猛了 新庄剛志不愛季前「宇宙腿」

日職／古林睿煬熱身賽初登板153公里下馬威 11球演出三上三下

相關新聞

經典賽／期待大谷翔平領軍 井端弘和點名5大旅美球星當主力

道奇隊與小熊隊在東京進行兩場海外開幕戰，日本隊監督井端弘和也趁機近距離觀察，他期待兩隊陣中的5位日籍球員能夠成為國家隊的...

日職／古林睿煬表現好 新庄剛志很苦惱：該怎麼辦呢？

日本職棒火腿鬥士隊球員在熱身賽展現好狀態，包含古林睿煬的優異表現也將朝先發前進，這對監督新庄剛志來說是「甜蜜的負擔」，要...

中職／黃子鵬先發4局掉2分 馬傑森4打點桃猿勝雄鷹

中職今天在嘉義市棒球場的官辦熱身賽，樂天桃猿投手黃子鵬先發4局失2分，團隊出現18支安打，其中馬傑森打擊表現突出、貢獻4...

中職／艾璞樂先發4局無失分 熱身賽龍隊擊退兄弟

中職今天在斗六棒球場的官辦熱身賽，味全龍隊洋投艾璞樂先發投4局無失分、送出5次三振，中信兄弟羅戈則是投3局失1分，龍隊在...

中職／李珠珢組新三本柱！來看Fubon Angels 球迷套票3600元

富邦悍將主場開幕戰將在4月2日登場，迎接全新賽季到來Fubon Angels也準備好了！3月24日下午2點全員到齊，於大...

中職／林智勝女兒IG帳號遭盜發詐騙簡訊 陸筱晴神回覆網笑翻

樂天桃猿啦啦隊舞蹈總監陸筱晴今天發文指出，味全龍隊球星林智勝女兒的IG帳號被盜用，提醒球迷們不要受騙。 陸筱晴在Threads分享與林智勝女兒帳號的對話，盜用者寫道，「現在方便先借3萬給我嗎？急

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。