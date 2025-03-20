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日職／古林睿煬表現好 新庄剛志很苦惱：該怎麼辦呢？
日本職棒火腿鬥士隊球員在熱身賽展現好狀態，包含古林睿煬的優異表現也將朝先發前進，這對監督新庄剛志來說是「甜蜜的負擔」，要開始決定開幕名單「大家狀態都提升很快，該怎麼辦呢」。
火腿隊18日對上巨人隊的熱身賽打線大爆發，水谷瞬、野村佑希、清宮幸太郎都開轟，洋將馬丁尼茲（Ariel Martinez）也以代打之姿敲出全壘打；投手方面則有古林睿煬第七局登板，投出2局無失分、4次三振的出色表現。
新庄剛志開始煩惱，像是馬丁尼茲的全壘打讓新庄開始猶豫是否讓他進入開幕名單，但馬丁尼茲的守備位置是一壘、捕手，已經有野村佑希、郡司裕也存在，指定打擊則有去年敲出25轟的雷耶斯（Franmil Reyes），馬丁尼茲可能只剩代打定位。
而古林睿煬在中繼時的好表現，讓新庄剛志期待他擔任先發投手，然而目前火腿先發輪值已有金村尚真、伊藤大海、山崎福也、加藤貴之、北山亘基、維赫森（Drew VerHagen）等6人，在無人受傷情況下，古林可能要等到4月第二周對樂天、西武的六連戰，才有機會登上一軍。
陣中球員表現出色卻難以安排上場機會，新庄剛志直：「真的很煩惱。時間不多了，大家都在提升狀態…該怎麼辦呢？」他開玩笑說，自己很久沒去薄野（北海道鬧區）吃燒肉了，「到時候可能要帶3台iPad，右手吃燒肉、左手用iPad。」說完就離開球場，隨著球隊戰力提升，選手選擇更加困難。
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