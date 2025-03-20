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經典賽／期待大谷翔平領軍 井端弘和點名5大旅美球星當主力

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本武士監督井端弘和期待道奇與小熊陣中的5位日籍球員能夠成為國家隊的主力。截圖自大谷翔平IG
日本武士監督井端弘和期待道奇與小熊陣中的5位日籍球員能夠成為國家隊的主力。截圖自大谷翔平IG

道奇隊與小熊隊在東京進行兩場海外開幕戰，日本隊監督井端弘和也趁機近距離觀察，他期待兩隊陣中的5位日籍球員能夠成為國家隊的主力，「如何安排打線會是未來一年的課題。」

井端弘和在昨天的第二戰擔任Prime Video轉播嘉賓，隨著明年3月即將開打的世界棒球經典賽臨近，井端弘和在比賽後分享了他對選拔標準的看法。

「當然是想挑選最好的選手。」井端弘和的回答很簡潔，但也進一步解釋，上一屆經典賽準決賽後的得分幾乎都靠全壘打，「不可能每場比賽都期待連續安打，因此像是大谷選手那樣的全壘打，可能會是決定勝負的關鍵，希望能選擇有長打能力的打者。」

這次東京系列賽聚集了大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希今永昇太鈴木誠也五位日本球員，井端弘和明白表達希望這5位選手能夠成為主力。

井端弘和指出，大谷翔平打擊時十分輕鬆，而山本由伸、佐佐木朗希、今永昇太三位投手表現都很穩定，令人期待今年賽季，鈴木誠也雖然這兩場未敲出安打，但也相信他能夠逐漸找回狀態。

另外井端弘和也點出，目前大聯盟沒有日本內野手是不容忽視的問題，這也會是國際賽關鍵的位置，內野手出身的井端弘和也期待未來看到更多日本球員在大聯盟的內野舞台亮相。

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