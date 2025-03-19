快訊

影／剴剴虐童案開庭 逾300人高喊：惡魔保母、唯一死刑

為了吃到飯拚盡全力！浪貓「狗尿尿姿勢走路」路人看傻：那外八是怎回事

喊了23年要動了！汐東捷運線明天開工 預計2032年完工

中職／球場露營、吃燒烤 味全龍天母特殊席20日開賣

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中職味全龍隊的天母主場特殊席位，即將於3月20日正式開賣，包含星空露營席、龍焰燒烤席、龍星雙人席、龍閣家庭席。圖／味全龍隊提供
中職味全龍隊的天母主場特殊席位，即將於3月20日正式開賣，包含星空露營席、龍焰燒烤席、龍星雙人席、龍閣家庭席。圖／味全龍隊提供

中職味全龍隊的天母主場特殊席位，即將於3月20日正式開賣，包含星空露營席、龍焰燒烤席、龍星雙人席、龍閣家庭席，每個席位都帶來獨特的美食饗宴與觀賽體驗。

去年開賣即秒殺的星空露營席，今年好評加開增設至六座奢華露營席，提供更多球迷體驗機會，現場提供「達美樂披薩」與啤酒，讓您在舒適的空調帳幕中，與三五好友享受最獨特的庭園式觀賽體驗，感受比賽與露營交織的樂趣。

熱愛燒肉的球迷別錯過！本季龍焰燒烤席攜手「股感媒體StockFeel」，帶來各式風味香腸、杏鮑菇吃到飽，打造最強野球燒肉席位，大口吃肉享受最豪邁的棒球夜。

想要邊看球賽邊享受異國美食？龍星雙人席特別邀請「RollFive樂發福」提供墨式風情美食，讓您與最親密的球伴在特製雙人座椅上，享受舒適觀賽空間的同時，沉浸在異國風味的美食饗宴中，為龍將們熱情應援。

而今年全面升級的龍閣家庭席，不僅讓您與家人共度熱血球賽時光，還將全年推行寵物友善措施，歡迎球迷與家中毛孩一同進場同樂！此外，每組席位將提供「Chili’s」美式分享餐，讓您與親朋好友一邊品嚐美食，一邊為球場上的龍將們加油。

能夠一覽天母球場天際線、無論舉辦主題派對、商務餐敘、團體觀賽都相當合適的貴賓包廂，不僅依然享有極致觀賽體驗，今年更與天母球場超人氣美食「德克士炸雞」合作，提供貴賓享用豐盛的脆皮炸雞派對餐，另贈球星或小龍女迎賓卡、包廂專人訂餐與送餐服務，以及免排隊專屬進場通道。歡迎來信官網預約。

中職味全龍隊的天母主場特殊席位，即將於3月20日正式開賣，包含星空露營席、龍焰燒烤席、龍星雙人席、龍閣家庭席。圖／味全龍隊提供
中職味全龍隊的天母主場特殊席位，即將於3月20日正式開賣，包含星空露營席、龍焰燒烤席、龍星雙人席、龍閣家庭席。圖／味全龍隊提供
中職味全龍隊的天母主場特殊席位，即將於3月20日正式開賣，包含星空露營席、龍焰燒烤席、龍星雙人席、龍閣家庭席。圖／味全龍隊提供
中職味全龍隊的天母主場特殊席位，即將於3月20日正式開賣，包含星空露營席、龍焰燒烤席、龍星雙人席、龍閣家庭席。圖／味全龍隊提供
中職味全龍隊的天母主場特殊席位，即將於3月20日正式開賣，包含星空露營席、龍焰燒烤席、龍星雙人席、龍閣家庭席。圖／味全龍隊提供
中職味全龍隊的天母主場特殊席位，即將於3月20日正式開賣，包含星空露營席、龍焰燒烤席、龍星雙人席、龍閣家庭席。圖／味全龍隊提供

中職 味全龍 棒球

延伸閱讀

中職／徐若熙樂曬兒子出生照 球迷呼喊「龍之孫」

你解鎖幾個？北台灣十大人氣露營區

「燒烤+火鍋」299元吃到飽！最親民、高CP值「火烤兩吃」南霸天 升級「草莓吃到飽」只要銅板價49元

2025苗栗豪華露營懶人包！ 精選免裝備寵物友善露營，山林秘境享和牛吃到飽＆調酒暢飲高級體驗

相關新聞

中職／徐若熙樂曬兒子出生照 球迷呼喊「龍之孫」

味全龍隊王牌投手徐若熙喜訊連連，去年3月宣告訂婚後，今天早上發布小孩誕生的照片，與球迷分享喜悅，從「龍之子」升格當爸，球...

中職／球場露營、吃燒烤 味全龍天母特殊席20日開賣

中職味全龍隊的天母主場特殊席位，即將於3月20日正式開賣，包含星空露營席、龍焰燒烤席、龍星雙人席、龍閣家庭席，每個席位都...

中職／今年有19場一軍賽事 嘉義市棒球場熱血登場

嘉義市是KANO棒球原鄉，孕育出許多傑出棒球人才，見證無數激勵人心的時刻，隨著2025年職棒賽季開打，嘉義市將迎來系列高...

中職／第3度獲總統接見 中信兄弟寫紀錄

中信兄弟隊近四年奪三冠，延續二○一八年起總統接見中華職棒冠軍隊的傳統，「黃衫軍」第三度踏進總統府，成為中職史上第一隊；日...

日職／新庄監督愛了！感謝「小古」來火腿 改朝先發調整

「台灣金孫」古林睿煬今天在熱身賽第二度亮相，面對讀賣巨人隊狂飆火球，投2局無失分、送出4次三振，最快球速155公里，火腿...

日職／與女性過夜睡過頭被下放三軍 佐藤龍世黑歷史浮上檯面

西武獅隊內野手佐藤龍世去年在一軍表現出色，日前突然被降至三軍，震驚日本球界，如今他的黑歷史也全被翻出。 佐藤龍世上季在一軍出賽93場，有7轟34打點，打擊率0.244。據日媒報導，他3月6日喝醉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。