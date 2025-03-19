中職／今年有19場一軍賽事 嘉義市棒球場熱血登場

嘉義市是KANO棒球原鄉，孕育出許多傑出棒球人才，見證無數激勵人心的時刻，隨著2025年職棒賽季開打，嘉義市將迎來系列高水準賽事，共計19場一軍賽事，包括8場例行賽及11場熱身賽。

市長黃敏惠說，2025年嘉義市迎來職棒賽季，共計19場一軍賽事，包括8場例行賽及1場熱身賽，讓棒球迷欣賞高水準對決。其中，一軍熱身賽12日展開，26日前仍有多場熱賽賽事持續開打，邀請球迷朋友踴躍進場，為喜愛的球隊加油打氣。

嘉市職棒例行賽首戰5月2日登場，由中信兄弟對戰台鋼雄鷹，歡迎球迷進場觀賽，職棒相關訊息，除職棒的官方網站，請球迷朋友密切留意「勇媽阿惠-黃敏惠」臉書粉絲專頁以及嘉市政府教育處臉書粉絲專頁。

教育處長郭添財表示，市府近期成功舉辦「世界棒球經典賽資格賽戶外直播派對」4場賽事轉播活動，場場熱情球迷聚集中正公園為中華隊加油吶喊，展現市民對棒球熱情與支持。市府祝賀中華隊挺進2026世界棒球經典賽，持續留意明年度賽程，規畫轉播事宜，讓球迷見證國際賽事的榮耀時刻。