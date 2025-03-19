聽新聞
0:00 / 0:00
中職／今年有19場一軍賽事 嘉義市棒球場熱血登場
嘉義市是KANO棒球原鄉，孕育出許多傑出棒球人才，見證無數激勵人心的時刻，隨著2025年職棒賽季開打，嘉義市將迎來系列高水準賽事，共計19場一軍賽事，包括8場例行賽及11場熱身賽。
市長黃敏惠說，2025年嘉義市迎來職棒賽季，共計19場一軍賽事，包括8場例行賽及1場熱身賽，讓棒球迷欣賞高水準對決。其中，一軍熱身賽12日展開，26日前仍有多場熱賽賽事持續開打，邀請球迷朋友踴躍進場，為喜愛的球隊加油打氣。
嘉市職棒例行賽首戰5月2日登場，由中信兄弟對戰台鋼雄鷹，歡迎球迷進場觀賽，職棒相關訊息，除職棒的官方網站，請球迷朋友密切留意「勇媽阿惠-黃敏惠」臉書粉絲專頁以及嘉市政府教育處臉書粉絲專頁。
教育處長郭添財表示，市府近期成功舉辦「世界棒球經典賽資格賽戶外直播派對」4場賽事轉播活動，場場熱情球迷聚集中正公園為中華隊加油吶喊，展現市民對棒球熱情與支持。市府祝賀中華隊挺進2026世界棒球經典賽，持續留意明年度賽程，規畫轉播事宜，讓球迷見證國際賽事的榮耀時刻。
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言