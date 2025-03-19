中職／徐若熙樂曬兒子出生照 球迷呼喊「龍之孫」

味全龍隊王牌投手徐若熙喜訊連連，去年3月宣告訂婚後，今天早上發布小孩誕生的照片，與球迷分享喜悅，從「龍之子」升格當爸，球迷也立刻將徐若熙的小孩封為「龍之孫」。

徐若熙去年在球季開打前訂婚，對另一半保密到家的他，因為要請假讓總教練葉君璋也嚇了一跳，而去年11月兩人也公布正式登記結婚的消息，並同時寫有寫有「A BOY」的婦產科小卡，迎接新生命的到來。

徐若熙今天在個人IG限動發布小孩剛出生的照片，並附上一顆愛心，太太也轉發限動表示：「初次見面你好呀，我的寶貝。」而寶寶身旁擺著一顆味全龍標誌的棒球，更讓球迷開始聯想，未來徐若熙的兒子是否也會「子承父業」。

徐若熙在今年的經典賽資格賽因大腿傷勢錯過開幕戰先發，直到第3戰才對尼加拉瓜投1人次復出，飆出158公里球速，2天後更在附加賽中繼登板3.1局、5次三振、失1分，只不過歸建母隊後大腿傷勢未痊癒，為免操之過急，教練團不急著讓他開季就立刻回到場上。