中職／第3度獲總統接見 兄弟隊寫紀錄

中信兄弟隊近四年奪三冠，延續二○一八年起總統接見中華職棒冠軍隊的傳統，「黃衫軍」第三度踏進總統府，成為中職史上第一隊；日籍總教練平野惠一也是首位獲得總統接見的中職外籍教頭。

賴清德首度以總統身分接見中職冠軍隊，沒等到心中盼望的統一獅隊，而是去年在台灣大賽擊敗獅隊的兄弟，中職會長蔡其昌忍不住開玩笑說，相信總統心中有小小遺憾，包括蕭美琴副總統在內，「這裡算是獅迷大本營」。

兄弟四年三冠讓賴清德只能折服「真的不簡單。」也開始研究為什麼兄弟這麼強，「辜仲諒（球團董事長）本身就打球、懂球、支持棒球，引入外籍教練、運動科學，深耕二軍戰力，獲得的成果有目共睹。」他也提到中信二軍基地所在的屏東太陽威力，「球迷都這樣說，屏東的太陽會讓二軍加倍努力、一軍不敢鬆懈」。

平野第二次進入總統府，身分已經不同，多了總教練致詞的任務，他說：「比起負擔，有這樣的任務，更覺得是很光榮的事，原本想說不要看稿，希望臨場發揮，但還要透過翻譯，怕時間不好抓」。

平野表示，兄弟今年將以進化為目標，在先前根基上繼續追求超越自我，球團也持續精進，像是補強外籍教練、添購最新型的智慧發球機等，致力成為常勝軍團，「我也想提醒選手一件事，在成為棒球人之前是社會人，努力為社會做出貢獻，成為孩子的夢想和目標」。

江坤宇青棒時期兩度、職棒時期三度獲得總統接見，年僅廿四歲已經五入總統府，他說每次心情都很開心，「因為這不是一件容易的事，也希望之後可以常來，這裡不會來膩」。