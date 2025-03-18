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日職／新庄監督愛了！感謝「小古」來火腿 改朝先發調整

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
古林睿煬。報系資料照
古林睿煬。報系資料照

「台灣金孫」古林睿煬今天在熱身賽第二度亮相，面對讀賣巨人隊狂飆火球，投2局無失分、送出4次三振，最快球速155公里，火腿監督新庄剛志賽後在IG上發文稱讚古林睿煬，感謝「古醬（小古）」來到火腿，更當機決定古林睿煬此刻開始改成先發調整。

古林睿煬前場出賽為3月11日，面對羅德中繼1局三上三下，當時新庄剛志表示，讓他先從中繼的位置上開始熟悉日本職棒，也是不錯的方式，而今天的出賽內容讓新庄剛志大為驚艷。

古林睿煬中繼2局僅被敲1安打、無失分，有4次三振、1次保送，共用31球，其中20球超過150公里。

新庄剛志賽後IG發文，稱呼古林睿煬為「古醬（小古）」，他寫道：「真的很謝謝你來到火腿，每一次的投球狀況都越來越好，看你投球令人驚艷，我希望能看到作為先發投手的你投出那樣的球，所以接下來請開始朝先發投手調整吧！」

古林睿煬 新庄剛志

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