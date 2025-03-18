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日職／古林睿煬155公里火球連發 中繼2局賞巨人4K

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
火腿隊旅日投手古林睿煬。中央社資料照
火腿隊旅日投手古林睿煬。中央社資料照

效力火腿隊的「台灣金孫」古林睿煬，今天在熱身賽第二度亮相，面對讀賣巨人隊狂飆火球，投2局被敲1安打、無失分，有4次三振、1次保送，共用31球，其中20球超過150公里。

古林睿煬此役在7局上登板，面對長野久義火球連發，前兩顆154公里直球都讓他揮空，第3顆幾乎在5號位進壘的152公里直球，長野久義沒出棒遭到三振。

面對泉口友汰，古林睿煬也在連3顆直球取得球數領先後，128公里曲球讓他打向游擊滾地球出局；古林睿煬面對若林樂人也是先取得2好球領先，雖4度破壞成界外，最後仍以155公里直球讓他揮空飆K。

古林睿煬8局續投，K掉歐可耶瑠偉後，接下來被増田大輝敲出安打、保送秋廣優人，面對卡貝吉（Trey Cabbage）再賞3球三振，坂本勇人則是打向三壘方向的滾地球出局。

古林睿煬 讀賣巨人

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