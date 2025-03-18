日職／與女性過夜睡過頭被降放三軍 佐藤龍世黑歷史浮上檯面

西武獅隊內野手佐藤龍世去年在一軍表現出色，日前突然被降至三軍，震驚日本球界，如今他的黑歷史也全被翻出。

佐藤龍世上季在一軍出賽93場，有7轟34打點，打擊率0.244。據日媒報導，他3月6日喝醉沒有回到宿舍，而是住進另一家飯店，與一名女性過夜。7日他錯過與球隊會合的航班，成為被下放三軍的原因。

西武獅監督西口文也怒斥：「就是因為睡過頭才降到三軍，就這麼簡單。他根本沒有危機意識，也希望他能好好想，自己處於什麼位置。」

球迷們紛紛在網路上表達失望，佐藤龍世的黑歷史也被翻出，2020年10月因違反道路交通法被判3個月有期徒刑，緩刑2年。

效力日本火腿隊時，在「鳳凰聯盟」比賽擊出右外野飛球後，連一壘都沒跑就直接回到休息室，讓監督新庄剛志大發雷霆。

另外，佐藤大學4年級時陷入打擊低潮，當時監督多次督促他要拿出成績，但佐藤卻在其他球員練習時蹲在球場，對監督擺出不服氣態度，他後來也承認有這件事。