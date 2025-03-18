亞洲盃資格賽／意外扭傷左腳踝 劉錚自評上場沒問題

亞洲盃男籃資格賽第二輪附加賽明天點燃戰火，中華隊今天16位球員全員到齊，但「小飛人」劉錚意外成傷兵，且是昨天CBA出戰前東家浙江廣廈時踩到裁判造成左腳扭傷；回台馬上赴醫院檢查的他透露，走路沒什麼大狀況，明天出賽「應該沒太大問題」。

34歲的劉錚是中華隊最資深成員，為爭取亞洲盃門票和CBA母隊上海告假，今天早上才飛抵台灣，第一站就先去輔大醫院檢查左腳踝傷勢，下午抵達球場後沒再換裝，和總教練圖齊交談後在一旁看隊友們練球。

劉錚透露，就醫檢查確定左腳踝韌帶有些拉傷，有些打了葡萄糖，會再做些治療，「明天應該不會有太大問題。」成傷兵的原因有些烏龍，他苦笑說裁判有不停道歉，「這就是球場的一部分，瞬息萬變。」

CBA還在賽季中，包括劉錚、陳盈駿和林庭謙和旅日的「黑豹」阿巴西都是和母隊請假回台參加最後2場附加賽，劉錚很感謝上海隊放行，目標和中華隊一起打下亞洲盃門票。

中華隊總教練圖齊也感謝所有投入中華隊的成員，尤其部分球員都有傷在身，像劉錚狀況就會透過今天再觀察，再決定明天晚上7點碰關島隊的12人名單。