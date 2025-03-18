棒球／陳偉殷光榮引退 華航伴飛十載感謝其付出

中華航空自2013年起與旅外棒球好手陳偉殷合作，以最溫暖親切的服務陪伴他征戰世界的每一段旅程。陳偉殷今年3月正式於名古屋巨蛋球場引退，他今天搭乘華航班機自名古屋返台時，機長暖心廣播「謝謝偉殷對台灣棒球的貢獻，是台灣的驕傲」，華航董事長高星潢也在華航園區迎接陳偉殷載譽而歸，感謝陳偉殷為台灣棒球的努力與付出，祝福他迎向人生的新篇章。

華航指出，合作期間陳偉殷不遺餘力支持華航，曾參與55周年路跑、777豪華經濟艙與A350廣告拍攝及宣傳、倫敦首航等活動。陳偉殷表示，在旅外打拚期間，只要搭上華航班機就感受到來自家鄉的溫暖，雙方對於「家」的品牌理念高度契合。

華航透露，陳偉殷數年來更是義不容辭參加公益棒球營活動，與華航一起走南闖北，陸續於台東、桃園、台中及花蓮等地推動棒球教育，培育基層球員，傳承經驗與運動精神，身體力行回饋社會，就像專注於每場比賽般，令人感佩。超過百名曾參加棒球營的校方代表及學童們，今天也特地前往桃園機場接機表達謝意。

陳偉殷今天搭機返台後，也到華航園區感謝華航長期以來對台灣運動的支持，並鼓勵大家成功沒有捷徑，唯有持續努力，不斷挑戰自我，勇敢追夢，一起為台灣棒球創造更多可能。華航董事長高星潢特別致贈華航777紀念版模型機，慶賀陳偉殷職業生涯超過20年的輝煌紀錄。