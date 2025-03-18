快訊

民調／台灣政局動盪！逾半國人認內閣應適度改組 游盈隆：重大警訊

一審告贏高虹安這次栽了！旅美教授陳時奮涉「假帳號」誣告裁定審判

台女被詐團賣至柬埔寨！因失明遭丟包街頭 母校高中老師出手營救

棒球／陳偉殷光榮引退 華航伴飛十載感謝其付出

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航董事長高星潢、資深副總經理陳奕傑及員工齊聚，共同祝福台灣棒球之光陳偉殷光榮退休。圖／華航提供
華航董事長高星潢、資深副總經理陳奕傑及員工齊聚，共同祝福台灣棒球之光陳偉殷光榮退休。圖／華航提供

中華航空自2013年起與旅外棒球好手陳偉殷合作，以最溫暖親切的服務陪伴他征戰世界的每一段旅程。陳偉殷今年3月正式於名古屋巨蛋球場引退，他今天搭乘華航班機自名古屋返台時，機長暖心廣播「謝謝偉殷對台灣棒球的貢獻，是台灣的驕傲」，華航董事長高星潢也在華航園區迎接陳偉殷載譽而歸，感謝陳偉殷為台灣棒球的努力與付出，祝福他迎向人生的新篇章。

華航指出，合作期間陳偉殷不遺餘力支持華航，曾參與55周年路跑、777豪華經濟艙與A350廣告拍攝及宣傳、倫敦首航等活動。陳偉殷表示，在旅外打拚期間，只要搭上華航班機就感受到來自家鄉的溫暖，雙方對於「家」的品牌理念高度契合。

華航透露，陳偉殷數年來更是義不容辭參加公益棒球營活動，與華航一起走南闖北，陸續於台東、桃園、台中及花蓮等地推動棒球教育，培育基層球員，傳承經驗與運動精神，身體力行回饋社會，就像專注於每場比賽般，令人感佩。超過百名曾參加棒球營的校方代表及學童們，今天也特地前往桃園機場接機表達謝意。

陳偉殷今天搭機返台後，也到華航園區感謝華航長期以來對台灣運動的支持，並鼓勵大家成功沒有捷徑，唯有持續努力，不斷挑戰自我，勇敢追夢，一起為台灣棒球創造更多可能。華航董事長高星潢特別致贈華航777紀念版模型機，慶賀陳偉殷職業生涯超過20年的輝煌紀錄。

華航重視國家體育發展，長年以實際行動支持台灣體育選手於世界體壇發光發熱，協助國家培養體壇人才，同時深耕社會公益，將持續攜手合作的體育選手推動多元公益運動營，期發揮企業影響力支持體育推廣，善盡企業社會責任。

華航與棒球好手陳偉殷合作逾十載，昨天由董事長高星潢(右)特別致贈777紀念模型機， 祝賀光榮引退 。圖／華航提供
華航與棒球好手陳偉殷合作逾十載，昨天由董事長高星潢(右)特別致贈777紀念模型機， 祝賀光榮引退 。圖／華航提供
棒球好手陳偉殷本月引退，昨天搭乘華航班機返台，機組人員熱情迎接，歡祝台灣殷雄退休愉快。圖／華航提供
棒球好手陳偉殷本月引退，昨天搭乘華航班機返台，機組人員熱情迎接，歡祝台灣殷雄退休愉快。圖／華航提供

棒球 陳偉殷

延伸閱讀

影／陳偉殷名古屋巨蛋引退返台 百名小球員熱情接機

日職／重返夢想起點引退 陳偉殷談下一步計畫：盼為投手提供建議

棒球／陳偉殷21日舉辦引退記者會 分享未來動向

MLB／隊史首位台灣球員 金鶯發聲明祝福陳偉殷退休

相關新聞

日職／古林睿煬155公里火球連發 中繼2局賞巨人4K

效力火腿隊的「台灣金孫」古林睿煬，今天在熱身賽第二度亮相，面對讀賣巨人隊狂飆火球，投2局被敲1安打、無失分，有4次三振、...

中職／24歲已5入總統府 江坤宇：這裡不會來膩

年僅24歲，中信兄弟隊當家游擊手江坤宇進總統府有如行灶腳，加上今天已是第5度造訪，但他說：「希望之後可以常來，這裡不會來...

中職／平野惠一二進總統府身分不同了 這次還沒上廁所

中信兄弟隊日籍總教練平野惠一二進總統府，不同的是，這次身分為總教練，成為史上第一位獲得總統接見的中職外籍教頭，平野說比起...

影／陳偉殷名古屋巨蛋引退返台 百名小球員熱情接機

台灣之光左投陳偉殷在美職、日職合計留下96勝的成績，經歷20年的漫長職業生涯，於2月26日正式宣布退休。陳偉殷的職棒生涯...

中職／王建民首度兄弟身分進總統府 賴清德關心有常回台南嗎？

王建民剛隨世界12強棒球賽中華隊踏進總統府，今年再與中信兄弟隊來一趟，身上衣服從Team Taiwan帽T到兄弟黃衫，王...

日職／與女性過夜睡過頭被降放三軍 佐藤龍世黑歷史浮上檯面

西武獅隊內野手佐藤龍世去年在一軍表現出色，日前突然被降至三軍，震驚日本球界，如今他的黑歷史也全被翻出。 佐藤龍世上季在一軍出賽93場，有7轟34打點，打擊率0.244。他3月6日喝醉沒有回到宿舍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。