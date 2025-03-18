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影／陳偉殷名古屋巨蛋引退返台 百名小球員熱情接機

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

台灣之光左投陳偉殷在美職、日職合計留下96勝的成績，經歷20年的漫長職業生涯，於2月26日正式宣布退休。陳偉殷的職棒生涯從2004年加盟日職中日龍隊開始，前東家中日龍隊也在3月16日對西武隊熱身賽為他舉辦引退活動，邀請他回到名古屋巨蛋開球，在展開職業生涯的地方，為職業生涯畫下句點。他今天搭乘華航班機返台時，華航特別安排地勤人員獻花迎接。

中華航空長期贊助陳偉殷，他今天搭機返台，華航特別安排兩位地勤人員獻上鮮花致意；由於陳偉殷連續5年參加華航公益棒球營，華航今天也找來曾經接受陳偉殷指導的桃園市大勇、水美、新屋及楊心國小百餘名師生到場接機，小球員們在大廳內拉著布條並高聲歡呼迎接台灣之光陳偉殷歸國。

陳偉殷連續5年參加華航公益棒球營，華航今天也找來曾經接受陳偉殷指導的桃園市大勇、水美、新屋及楊心國小百餘名師生到場接機，小球員們在大廳內拉著布條並高聲歡呼迎接台灣之光陳偉殷歸國。記者黃仲明／攝影
陳偉殷連續5年參加華航公益棒球營，華航今天也找來曾經接受陳偉殷指導的桃園市大勇、水美、新屋及楊心國小百餘名師生到場接機，小球員們在大廳內拉著布條並高聲歡呼迎接台灣之光陳偉殷歸國。記者黃仲明／攝影

陳偉殷表示，16日在日本名古屋巨蛋的引退儀式，就是回到職業生涯起點中日龍隊主場，他很開心在那邊舉辦，因為在球員的生涯裡面，對他來講是個起點也是終點，謝謝中日龍舉行的引退儀式，感謝每一位員工、球員及教練，非常感謝他們，沒有球團就沒有自己現在的成就。

陳偉殷說，回顧這10幾年來的生涯過程酸甜苦辣都有，不管任何辛苦、開心，或是最後的榮譽，這20多年的職業生涯在各方面都過得蠻精彩的，雖然辛苦，但也有得到蠻多快樂；至於退休後的計畫，會等到21日的記者會，可能還會有一些更進一步的想法再與粉絲分享。

中華航空長期贊助陳偉殷，他16日在日本名古屋巨蛋進行引退儀式，今天搭機返台，華航特別安排兩位地勤人員獻上鮮花致意。記者黃仲明／攝影
中華航空長期贊助陳偉殷，他16日在日本名古屋巨蛋進行引退儀式，今天搭機返台，華航特別安排兩位地勤人員獻上鮮花致意。記者黃仲明／攝影
陳偉殷16日在日本名古屋巨蛋進行引退儀式，今天搭機返台，華航特別安排兩位地勤人員獻上鮮花致意。記者黃仲明／攝影
陳偉殷16日在日本名古屋巨蛋進行引退儀式，今天搭機返台，華航特別安排兩位地勤人員獻上鮮花致意。記者黃仲明／攝影

中日龍 日職 陳偉殷

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