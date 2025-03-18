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中職／蔡其昌笑稱理解獅迷總統「小遺憾」感謝總統愛棒球

中央社／ 台北18日電
中職會長蔡其昌。 圖／中職提供
中職會長蔡其昌。 圖／中職提供

總統賴清德接見中職2024年總冠軍隊中信兄弟，稱讚中職會長蔡其昌是「有史以來表現最好會長」，蔡其昌笑說理解身為獅迷的賴總統心中有「小遺憾」，直言「謝謝有一個愛棒球的總統。」

中信兄弟去年奪下中職總冠軍，今天接受總統接見，賴總統在致詞中提到中職在會長蔡其昌任內產業規模壯大，讓更多的球迷願意進場支持，爭取職棒球團得到國家稅負減免等，是「有史以來表現最好的職棒總會長。」

身為兄弟球迷的蔡其昌致詞時不忘提到，包括總統賴清德、副總統蕭美琴都是統一7-ELEVEn獅隊球迷，今天是「深入獅迷大本營」，總統看起來心情很好，但心中應該難免有「小小遺憾」，但也提到棒球是圓的，沒有哪隊永遠會贏，「爪迷也曾6年都很遺憾」，相信這份遺憾會成為獅隊今年的最大動力。

蔡其昌不僅提到職棒賽季，也提到從去年世界12強棒球賽到今年初的世界棒球經典賽資格賽，都面臨很大的挑戰，但選手很努力、也做到了，棒球運動受國人喜愛，主要就是棒球展現出來的命運跟台灣很像，面臨很多困難，但關鍵時刻大家能團結一起，讓台灣人在晦暗的歲月看到希望。

對於賴總統的盛讚，蔡其昌提到，中華職棒發展來到第36年，過程不是一帆風順，有人走得快、有人走得慢，過程中一項一項問題解決，感謝歷任會長的努力，才有辦法讓中職有現在的榮景。

蔡其昌表示，支持台灣棒球最好的方法就是大家踴躍進場看球，最後也不忘提到「謝謝有一個愛棒球的總統。」

中信兄弟 中職 棒球

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