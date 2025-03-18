中職／王建民首度兄弟身分進總統府 賴清德關心有常回台南嗎？

王建民剛隨世界12強棒球賽中華隊踏進總統府，今年再與中信兄弟隊來一趟，身上衣服從Team Taiwan帽T到兄弟黃衫，王建民感受其實差不多，要說不同，他給出神奇的答案，「12強那時有吃東西。」

兄弟4年3訪總統府，前兩冠時，王建民仍在二軍執教，2023年季中隨著彭政閔升任總教練而前進一軍編制，球隊去年奪冠，今年也成了他第一次以兄弟身分踏進總統府。

王建民回憶，印象中自己更小的時候也有來過總統府，細數見過的總統，從陳水扁、馬英九、蔡英文到賴清德一個不漏。

王建民。 圖／中信兄弟提供

王建民在2005年洋基隊升上大聯盟，球季結束後返台，即獲時任總統的陳水扁接見，與馬英九則在王建民2008年獲選十大傑出青年時於總統府內相見，2011年大聯盟明星隊來台比賽時，馬英九曾擔任開球嘉賓，也曾與王建民見到面。

王建民透過12強冠軍、兄弟冠軍，短時間內二會賴清德，至於今天賴清德與他握手時說了什麼？王建民說：「他問我有沒有常回台南。」