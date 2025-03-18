快訊

網曝比特犬飼主「詐欺慣犯」 他火速回應：無稽之談

家寧再發4點聲明 揭頻道公司營運狀況曝「與Andy每月領相同薪資」

天冷諾羅病毒活躍 醫曝上公廁「這舉動」將增感染機會

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／平野惠一二進總統府身分不同了又被問這次否有用廁所

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊總教練平野惠一。記者陳宛晶／攝影
中信兄弟隊總教練平野惠一。記者陳宛晶／攝影

中信兄弟隊日籍總教練平野惠一二進總統府，不同的是，這次身分為總教練，成為史上第一位獲得總統接見的中職外籍教頭，平野說比起負擔，更多的是覺得光榮，比較遺憾的是原本希望自己可以不要看稿唸，但顧慮到還需經由翻譯，擔心會花太多時間而作罷。

兄弟2021、22年完成二連霸，平野惠一在2022年時已在林威助教練團麾下，隔年前進總統府，當時還曾笑答有借用廁所，「我有繳稅，應該可以用吧！」

二進總統府，平野被關心這回是否有使用廁所，笑答：「還記得真清楚，這次還沒去。」以不同身分進府，多了致詞的任務，他說：「比起負擔，有這樣的任務，更覺得是很光榮的事，原本想說不要看稿，希望臨場發揮，但還要透過翻譯，怕時間不好抓。」

平野惠一先是對中華隊去年在各層級賽事的好成績表達恭喜，「恭喜台灣在去年12強拿到冠軍，各層級棒球都有好成績，也順利在今年拿到經典賽資格，很開心看到台灣棒球有如此蓬勃的發展。」

談到自家球隊，平野表示，「去年以進取為目標，全員同心協力朝同一個目標努力，進一步拿下總冠軍，4年3冠是選手揮灑汗水的結晶，也是教練團，後勤全體一起努力的成果。」也沒忘了啦啦隊，「不管下雨天、大熱天，都在場上為我們加油。」

他說，兄弟在2025年將以進化為目標，在先前的根基上繼續追求超越自我，球團也持續精進，像是補強外籍教練、添購最新型的智慧發球機等，致力成為常勝軍團，「我也想提醒選手一件事，在成為棒球人之前是社會人，努力為社會做出貢獻，成為孩子的夢想和目標。」他喊出今年的3個目標，第一是二連霸，第二是希望吸引更多球迷，第三則是要讓球迷可以看得開心。

中職 平野惠一 棒球

延伸閱讀

中職／24歲已5入總統府 江坤宇：這裡不會來膩

中職／38歲人生第一次進總統府 張志豪入府注意事項：不能睡覺

中職／兄弟3進總統府史上第一隊 獅迷賴清德：真的不簡單

中職／悍將投手群壓制龍隊無失分 官辦熱身賽3連勝

相關新聞

中職／兄弟3進總統府史上第一隊 獅迷賴清德：真的不簡單

中信兄弟隊4年3冠，去年這一冠，為他們贏下賴清德總統任內的第一次接見中職冠軍隊殊榮，黃衫軍今天前進總統府，累積3次也是中...

中職／24歲已5入總統府 江坤宇：這裡不會來膩

年僅24歲，中信兄弟隊當家游擊手江坤宇進總統府有如行灶腳，加上今天已是第5度造訪，但他說：「希望之後可以常來，這裡不會來...

中職／平野惠一二進總統府身分不同了又被問這次否有用廁所

中信兄弟隊日籍總教練平野惠一二進總統府，不同的是，這次身分為總教練，成為史上第一位獲得總統接見的中職外籍教頭，平野說比起...

中職／38歲人生第一次進總統府 張志豪入府注意事項：不能睡覺

中信兄弟隊4年3進總統府，少數初體驗選手是37歲老將張志豪，被問到是否有先探聽入府注意事項，他說：「應該就是不能睡覺。」

中職／王建民首度兄弟身分進總統府 賴清德關心有常回台南嗎？

王建民剛隨世界12強棒球賽中華隊踏進總統府，今年再與中信兄弟隊來一趟，身上衣服從Team Taiwan帽T到兄弟黃衫，王...

日職／曾說「女人會影響球速」孫易磊收到林志玲親簽好興奮

日職日本火腿隊投手孫易磊在WBC資格賽表現出色，幫助中華隊搶下正賽門票。如今孫易磊回母隊效力，他在IG限時動態曬出收到「第一名模」林志玲的親筆簽名。 日職球季即將展開，孫易磊發IG限動分享收到林

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。