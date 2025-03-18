中職／平野惠一二進總統府身分不同了又被問這次否有用廁所

中信兄弟隊日籍總教練平野惠一二進總統府，不同的是，這次身分為總教練，成為史上第一位獲得總統接見的中職外籍教頭，平野說比起負擔，更多的是覺得光榮，比較遺憾的是原本希望自己可以不要看稿唸，但顧慮到還需經由翻譯，擔心會花太多時間而作罷。

兄弟2021、22年完成二連霸，平野惠一在2022年時已在林威助教練團麾下，隔年前進總統府，當時還曾笑答有借用廁所，「我有繳稅，應該可以用吧！」

二進總統府，平野被關心這回是否有使用廁所，笑答：「還記得真清楚，這次還沒去。」以不同身分進府，多了致詞的任務，他說：「比起負擔，有這樣的任務，更覺得是很光榮的事，原本想說不要看稿，希望臨場發揮，但還要透過翻譯，怕時間不好抓。」

平野惠一先是對中華隊去年在各層級賽事的好成績表達恭喜，「恭喜台灣在去年12強拿到冠軍，各層級棒球都有好成績，也順利在今年拿到經典賽資格，很開心看到台灣棒球有如此蓬勃的發展。」

談到自家球隊，平野表示，「去年以進取為目標，全員同心協力朝同一個目標努力，進一步拿下總冠軍，4年3冠是選手揮灑汗水的結晶，也是教練團，後勤全體一起努力的成果。」也沒忘了啦啦隊，「不管下雨天、大熱天，都在場上為我們加油。」

他說，兄弟在2025年將以進化為目標，在先前的根基上繼續追求超越自我，球團也持續精進，像是補強外籍教練、添購最新型的智慧發球機等，致力成為常勝軍團，「我也想提醒選手一件事，在成為棒球人之前是社會人，努力為社會做出貢獻，成為孩子的夢想和目標。」他喊出今年的3個目標，第一是二連霸，第二是希望吸引更多球迷，第三則是要讓球迷可以看得開心。