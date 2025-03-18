聽新聞
0:00 / 0:00
中職／24歲已5入總統府 江坤宇：這裡不會來膩
年僅24歲，中信兄弟隊當家游擊手江坤宇進總統府有如行灶腳，加上今天已是第5度造訪，但他說：「希望之後可以常來，這裡不會來膩。」
江坤宇在2016、2018年青棒時期都曾隨中華隊前進總統府，2021、22年兄弟隊奪冠，加上去年這一冠，3趟總統府行都有跟上；其實去年世界12強棒球賽冠軍，也有前進總統府，但江坤宇因撞期泰國旅遊而錯過。
被問到是否已經來到熟門熟路，江坤宇說：「只知道廁所在哪，應該滿多隊友都來過滿多次的吧。」聽聞張志豪是第一次來超詫異，笑呵呵說：「蛤？是喔？滿意外。」
江坤宇表示，每次來都心情滿好，因為可以進來獲得總統接見，不是一件容易的事，「希望之後可以常來幾次，這裡不會來膩。」媒體問起以他的年紀，應該有機會累積15次，他也說：「希望，會當作一個目標。」
賴清德總統在一一與選手握手時，與他多說了幾句，江坤宇還原對話，「他說喜歡看我打球，我說謝謝總統。」他也說，有一個愛棒球的總統是一件幸福的事。
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言