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中職／38歲人生第一次進總統府 張志豪入府注意事項：不能睡覺
中信兄弟隊4年3進總統府，少數初體驗選手是37歲老將張志豪，被問到是否有先探聽入府注意事項，他說：「應該就是不能睡覺。」
兄弟近年化身常勝軍，不少選手都是第3度踏進總統府，陳俊秀生涯第3度入府，卻是第1次以黃衫身分，被問到哪裡不一樣，他直率回應：「人（總統）不一樣，上次是蔡英文總統。」他對賴清德的印象是「很愛棒球，是真的很愛，關懷盃他也有去，這方面可以看出是真的愛棒球。」
張志豪在兄弟前兩冠時分別因傷勢、確診缺席，打國家隊時也不曾獲得接見，讓他自嘲：「我打的都沒有得名，我們打的都是感動。」這回終於跟上總統府一遊，解鎖人生第一次，但他也說比起看隊友進總統府是否羨慕，「我比較羨慕的是拿冠軍。」
受訪前，張志豪先表示，剛剛有參觀一下，感覺很莊嚴、必須正經的場所，不能亂開玩笑；進一步被問到是否有請教注意事項，他笑說：「應該就是不能睡覺，大家都有提醒，要撐一下。」
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