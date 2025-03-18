快訊

網曝比特犬飼主「詐欺慣犯」 他火速回應：無稽之談

家寧再發4點聲明 揭頻道公司營運狀況曝「與Andy每月領相同薪資」

天冷諾羅病毒活躍 醫曝上公廁「這舉動」將增感染機會

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／38歲人生第一次進總統府 張志豪入府注意事項：不能睡覺

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
張志豪。記者陳宛晶／攝影
張志豪。記者陳宛晶／攝影

中信兄弟隊4年3進總統府，少數初體驗選手是37歲老將張志豪，被問到是否有先探聽入府注意事項，他說：「應該就是不能睡覺。」

兄弟近年化身常勝軍，不少選手都是第3度踏進總統府，陳俊秀生涯第3度入府，卻是第1次以黃衫身分，被問到哪裡不一樣，他直率回應：「人（總統）不一樣，上次是蔡英文總統。」他對賴清德的印象是「很愛棒球，是真的很愛，關懷盃他也有去，這方面可以看出是真的愛棒球。」

張志豪在兄弟前兩冠時分別因傷勢、確診缺席，打國家隊時也不曾獲得接見，讓他自嘲：「我打的都沒有得名，我們打的都是感動。」這回終於跟上總統府一遊，解鎖人生第一次，但他也說比起看隊友進總統府是否羨慕，「我比較羨慕的是拿冠軍。」

受訪前，張志豪先表示，剛剛有參觀一下，感覺很莊嚴、必須正經的場所，不能亂開玩笑；進一步被問到是否有請教注意事項，他笑說：「應該就是不能睡覺，大家都有提醒，要撐一下。」

中信兄弟 張志豪 棒球

延伸閱讀

中職／兄弟3進總統府史上第一隊 獅迷賴清德：真的不簡單

中職／洲際球場「白色怪物」影響視線 蔡其昌要求開季前改善

綠將辦8場政策宣講會助罷免 台中首發、新北壓軸

民進黨擬15日起辦8場政策宣講會 台中首發、新北壓軸

相關新聞

中職／兄弟3進總統府史上第一隊 獅迷賴清德：真的不簡單

中信兄弟隊4年3冠，去年這一冠，為他們贏下賴清德總統任內的第一次接見中職冠軍隊殊榮，黃衫軍今天前進總統府，累積3次也是中...

中職／24歲已5入總統府 江坤宇：這裡不會來膩

年僅24歲，中信兄弟隊當家游擊手江坤宇進總統府有如行灶腳，加上今天已是第5度造訪，但他說：「希望之後可以常來，這裡不會來...

中職／平野惠一二進總統府身分不同了又被問這次否有用廁所

中信兄弟隊日籍總教練平野惠一二進總統府，不同的是，這次身分為總教練，成為史上第一位獲得總統接見的中職外籍教頭，平野說比起...

中職／38歲人生第一次進總統府 張志豪入府注意事項：不能睡覺

中信兄弟隊4年3進總統府，少數初體驗選手是37歲老將張志豪，被問到是否有先探聽入府注意事項，他說：「應該就是不能睡覺。」

中職／王建民首度兄弟身分進總統府 賴清德關心有常回台南嗎？

王建民剛隨世界12強棒球賽中華隊踏進總統府，今年再與中信兄弟隊來一趟，身上衣服從Team Taiwan帽T到兄弟黃衫，王...

日職／曾說「女人會影響球速」孫易磊收到林志玲親簽好興奮

日職日本火腿隊投手孫易磊在WBC資格賽表現出色，幫助中華隊搶下正賽門票。如今孫易磊回母隊效力，他在IG限時動態曬出收到「第一名模」林志玲的親筆簽名。 日職球季即將展開，孫易磊發IG限動分享收到林

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。