中職／兄弟3進總統府史上第一隊 獅迷賴清德：真的不簡單

中信兄弟隊4年3冠，去年這一冠，為他們贏下賴清德總統任內的第一次接見中職冠軍隊殊榮，黃衫軍今天前進總統府，累積3次也是中職史上第一隊。

中職冠軍隊自2018年起開啟總統接見傳統，Lamigo桃猿隊連兩年入府，2020年因疫情中斷，接著依序是統一獅、中信兄弟（連2年）、味全龍隊入府，去年兄弟重返榮耀，今天由總教練平野惠一帶隊前進總統府一遊。

賴清德首度以總統之姿接見中職冠軍隊，沒等到他心中盼望的獅子軍，而是在台灣大賽擊敗獅隊的兄弟，中華職棒會長蔡其昌也忍不住開玩笑說，相信賴清德心中有小小遺憾，包括蕭美琴副總統在內，「這裡算是獅迷大本營。」

兄弟4年3冠，讓賴清德只能折服，「兄弟最近四年拿下三座總冠軍，套一句楊清瓏秘書長常講的話，真的不簡單。」他說：「所以我在研究為什麼兄弟這麼強，辜仲諒本身就打球、懂球、支持棒球，引入美國教練、運動科學，深耕二軍戰力，獲得的成果這是有目共睹的。」

賴清德笑說：「看到平野總教練從屏東回來都曬黑了。」一邊提醒翻譯要翻這句給平野惠一聽。賴清德接續表示，「球迷都這樣說，屏東的太陽會讓二軍加倍努力、一軍不敢鬆懈。」

中信兄弟隊前進總統府。記者陳宛晶／攝影

賴清德一一還原與選手的對話，特別注意到鄭凱文和詹子賢是台南人，「鄭凱文過去打阪神虎，回來11年，是年輕選手的榜樣。子賢最近行使自由球員權利，最後留在兄弟象，我很難想像你穿別隊球衣的樣子，你穿兄弟象球衣特別帥。」

他點名洋將德保拉時，先好奇問「中文聽得懂嗎？」讓德保拉露出一臉問號，「他是兄弟4年3冠的王牌投手，每次看到兄弟推出德保拉都覺得這場球很難打。」

賴清德也一一點名兄弟陣中的國手們，包括吳俊偉、江坤宇、曾頌恩、黃恩賜、岳東華、高宇杰、宋晟睿等人。

「宋晟睿令人驚喜，」賴清德坦言：「必須承認我之前比較少注意你，簡直可以說是輕功草上飛，場內全壘打15秒就跑回來，還登上大聯盟官網，那次撲接更是全場勝負關鍵。」