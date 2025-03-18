日職／曾說「女人會影響球速」孫易磊收到林志玲親簽好興奮

日職日本火腿隊投手孫易磊在WBC資格賽表現出色，幫助中華隊搶下正賽門票。如今孫易磊回母隊效力，他在IG限時動態曬出收到「第一名模」林志玲的親筆簽名。

日職球季即將展開，孫易磊發IG限動分享收到林志玲的親簽板，上面寫著「愛、勇氣、自信！不屈不撓，不忘初心，易磊加油！」

孫易磊有禮貌地回應「謝謝志玲姐姐！！！」，並附上眼冒愛心表情符號。值得一提的是，孫易磊曾在社群平台與網友交流，留言寫下「女人會影響我的球速」，因此她收到林志玲禮物的消息，再度引起網友們討論。

孫易磊收到「第一名模」林志玲的親筆簽名。截圖自孫易磊IG限動

中華隊與西班牙隊在WBC資格賽爭奪晉級門票，孫易磊登板中繼雖堆成滿壘，但展現大心臟，連飆2K安全下莊，最快球速達156公里，霸氣投球表現受到球迷們稱讚。

孫易磊上季在火腿二軍出賽15場，有4次先發，總共投25.2局被敲26安，投出24K、10保送，防禦率3.86，每局被上壘率1.32。