中職／悍將投手群壓制龍隊無失分 官辦熱身賽3連勝

中央社／ 台北17日電

中職富邦悍將隊今天官辦熱身賽與味全龍隊交手打線發揮，團隊敲出13支安打，王勝偉2安貢獻1分打點，悍將7任投手聯手無失分，以6比0搶勝，官辦熱身賽3連勝。

悍將今天在斗六棒球場與龍隊交手，悍將打線面對龍隊先發投手伍鐸（Bryan Woodall）2局下就有攻勢，申皓瑋、范國宸、陳真接連安打送回團隊第1分，劉俊豪敲安延續攻勢，2人出局後李宗賢四壞保送再擠回1分。

悍將4局下2人出局後攻勢再起，李宗賢內野安打，靠著暴投上到二壘，葉子霆安打推進，豊暐代打敲出中外野方向二壘打、一棒送回2分幫助球隊拉開領先差距。

悍將8局下再度開啟攻勢，1人出局後林岳谷代打敲安，2人出局後周佳樂三壘打送回團隊第5分，王勝偉補上安打替球隊再添1分保險分。

悍將團隊敲出13支安打，王勝偉沒有先發出賽，比賽後半段替補上場，單場2打數都敲出安打、貢獻1分打點。

悍將今天動用7任投手，先發投手李東洺投3局無失分，游霆崴、廖任磊、范柏絜、林旺熙、富藍戈（Enderson Franco）、曾峻岳依序登板，各投1局無失分，替球隊守住勝利，李東洺為勝投。

李宗賢 王勝偉

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