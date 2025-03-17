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中職／李東洺3局無失分、打線爆發13安 悍將熱身賽3連勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊投手李東洺先發3局被敲3安打、無失分，有1次三振、1次保送。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊投手李東洺先發3局被敲3安打、無失分，有1次三振、1次保送。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊打出今年在官辦熱身賽最寫意的一勝，今天全隊敲出13支安打，終場以6：0完封味全龍隊，取得3連勝。

龍隊今天由本季不占洋將名額的伍鐸先發，投3局被敲6安打、失2分，第2局前4位打者申皓瑋、范國宸、陳真、劉俊豪都敲出安打，加上滿壘局面保送李宗賢掉分。

悍將4局下面對王定穎，攻勢從兩出局後展開，李宗賢、葉子霆都敲出安打，豊暐代打敲出兩分打點二壘打，擴大為4：0領先。

龍隊曹祐齊從第6局接手投球，續投到第8局也被悍將攻克，林岳谷先敲安打，周佳樂補上三壘打、帶有1分打點，王勝偉敲安再護送回第6分。

悍將7任投手聯手完封龍隊，李東洺先發3局被敲3安打、無失分，有1次三振、1次保送，後續游霆崴、廖任磊、范柏絜、林旺熙、富藍戈和曾峻岳各負責1局無失分。

曾峻岳 李宗賢

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