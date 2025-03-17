中職／洲際棒球場外白牆「吃球」 商場業者：將增設帷幕應急

台中市位在洲際棒球場旁的漢神洲際購物中心，目前正進行外牆及主體工程施工。日前中職熱身賽期間，有球員及球團反映際購物中心外牆的反光，恐影響打者，中市府立即要求施工單位及業者調整。運動局今表示，經施工團隊與中信球團研商後取得共識，將增設帷幕解決。

漢神洲際購物中心今確認此事，並表示會盡速進行，年底開幕的日期不變。

運動局運動產業科長廖誼鴻指出，購物中心將在外野「打者之眼」後方的工地範圍內，增設長約40公尺、高約21公尺的帷幕，以免影響打擊視角，並以球賽順利進行為目標，在開賽前完成調整。後續也將把可能影響打者的購物中心外牆及窗戶玻璃，調整為深藍色。

運動局說，將派員持續督導，要求施工團隊在不影響球賽的情形下優化工程。