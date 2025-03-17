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中職／李多慧本季首戰4月2日與「芮美」舞蹈Battle 小龍女輪流開唱

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊Dragon Beauties小龍女32名成員正式集結，展開第二階段春訓。圖／味全龍隊提供
味全龍隊Dragon Beauties小龍女32名成員正式集結，展開第二階段春訓。圖／味全龍隊提供

味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女32名成員正式集結，展開第二階段春訓應援練習，今年上半季應援計畫與班表同步公布，不僅延續全場應援的傳統，更推出多項創新服務，為球迷帶來更豐富的觀賽體驗，韓籍成員李多慧本季首戰在4月2日，將與吉祥物芮美的Battle對決。

小龍女將延續過往應援方式，從1局到9局全程帶動應援，今年也首度推出「迎賓班」，因應天母球場龍閣家庭席、星空露營席、VIP包廂等特色座位，特定場次將安排兩位女孩專職迎賓，與球迷拍照、互動，深化觀賽樂趣，具體場次與區域將於球團官方平台公布。

此外，球團將強化線上應援，每場比賽安排一位「直播班」女孩擔任龍TV賽事直播來賓，搭配專業轉播陣容，一起為龍將加油，也讓女孩們提升對比賽的理解與口語表達能力。

中場表演也全面升級，韓籍成員李多慧將準備多首個人演出，展現獨特魅力，部分賽事5局中場將安排小龍女帶來特別表演，為球迷提供更具娛樂性的視覺饗宴。4月2日開幕戰將上演李多慧與吉祥物芮美的Battle對決，為新賽季熱血揭幕，後續也將安排多場吉祥物特別演出，並定期公布演出節目表，包括表演內容、壘側位置與時間等資訊，讓球迷掌握每場精彩時刻。

今年的局間舞動曲首度由小龍女「美聲擔當」心璇錄製配唱，每場比賽將由多位女孩輪流演唱，帶動球迷互動，炒熱現場氣氛。而官方應援團正式更名為「熱鬪應援團」，由團長勛雞帶領兆亨、家豪、親子MC小螞蟻，加上「Dragon Family吉祥物」威弟、猛哥、芮美，將以全新名稱搭配專業豐富應援，帶來更震撼的視覺與聽覺體驗。

味全龍 啦啦隊 李多慧

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