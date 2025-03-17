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中職／洲際球場「白色怪物」影響視線 蔡其昌要求開季前改善

聯合新聞網／ 綜合報導
台中洲際棒球場的外圍興建大型購物中心，外野視線問題引發熱議。圖取自蔡其昌threads
台中洲際棒球場的外圍興建大型購物中心，外野視線問題引發熱議。圖取自蔡其昌threads

中華職棒新賽季即將開打，然而台中洲際棒球場的外野視線問題卻是引發熱議。由於右外野與中外野區域正在興建大型購物中心，大面積的白色外牆使得打擊者難以清楚辨識來球，嚴重影響打擊視野，甚至出現「吃球」的情況，被球迷戲稱為「白色怪物」。

對此，中華職棒聯盟會長蔡其昌已向主場球隊中信兄弟溝通，並要求業主與施工單位在例行賽開打前完成改善作業，確保比賽公平性。

在洲際棒球場近期的熱身賽中，多名球員與教練反映「白色怪物」問題。統一獅隊外野手陳傑憲表示，白色建築外牆導致球在進入打擊區時「瞬間消失」，尤其是午後陽光強烈的時段，影響更加明顯。中信兄弟強打陳俊秀也坦言，這樣的背景會影響到打擊視線，尤其外牆中間還有玻璃窗。

此外，日前在洲際棒球場帶隊作戰的樂天桃猿總教練古久保健二受訪時也提到，「如果外牆能改為深色，應該就能解決這個問題。」

針對這個問題，中職會長蔡其昌在社群平台Threads發文表示，聯盟已經與中信兄弟球團進行溝通，並向購物廣場的業主與施工單位提出正式要求。

他表示：「中信球團已經要求業主和施工單位，務必在本球季例行賽開打前完成外牆施工，將白色部分去除，以避免影響選手比賽。」

中信 兄弟 教練 棒球場 蔡其昌

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