中職／兄弟開幕周二邀Energy 搞怪舞團Avantgardey也將登上大巨蛋

中華職棒新球季將在3月29日開打，去年總冠軍球隊中信兄弟隊在台北大巨蛋為新賽季揭開序幕，今天公布29、30日兩天賽事的開幕表演，首日邀請Energy重返兄弟開幕戰舞台，結合精彩的Opening Show表演，第二天則有「國語作業簿」主理人－賴皮MR.SKIN以及來自大阪的超人氣舞團「Avantgardey」。

兄弟球團結合音樂、舞蹈與最熱血的棒球氛圍，打造一場屬於兄弟的視覺與聽覺盛宴。開幕戰首日「Light Up Together!」，將以震撼的Opening Show揭開序幕，大巨蛋將充滿希望與生命力的舞台，沉浸在棒球的光輝中。Passion Sisters與吉祥物小翔率先點燃現場氛圍，隨後Energy將再次回到兄弟開幕戰舞台，去年他們用熱血演出和兄弟迎接勝利，今年再次帶來更強大的音樂與舞蹈能量。

第二天「B Evolution!」，「國語作業簿」主理人－賴皮MR.SKIN將帶來華語棒球金曲與兄弟經典Remix ，當熟悉的旋律響起，全場化身黃潮大合唱，並搭配震撼雷射燈光秀，讓這一刻成為屬於兄弟們的應援派對。同時Passion Sisters將聯手百位舞者，嗆司曲連發炒熱氣氛，讓黃潮聲勢席捲全場。