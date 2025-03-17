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中職／潘威倫參加火腿春訓勤做筆記 林岳平用心良苦

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
潘威倫參加日本火腿隊春訓收穫不少。圖／統一獅隊提供
潘威倫參加日本火腿隊春訓收穫不少。圖／統一獅隊提供

統一獅隊「嘟嘟」潘威倫去年季後退休，今年轉任二軍投手教練，最近前往日本沖繩參加日本職棒火腿隊春訓，進行近1個月的見習進修，希望未來協助選手更了解本身優點，幫助他們強化自己、展現自信。

獅隊去年和火腿洽談古林睿煬合約，牽起雙方交流，潘威倫是首位前往火腿見習的教練，2月1日起在沖繩全程參與春訓，實際觀摩一、二軍訓練，並且勤做筆記，仔細寫下每天練習狀況、流程，以及這段期間所見所聞。

從火腿訓練環境、科技輔助和人員編制，潘威倫都有新的收穫，認為日職環境高度競爭，選手每次練習都不敢鬆懈；他同時參與二軍春訓行程，觀察火腿對新進球員的養成規畫，每位選手都有不同訓練課表。

潘威倫表示，這次見習機會是很難得的經驗，畢竟剛從選手變成教練，有這個機會能去觀摩，更快了解不同角色該學習的事，對各個層面、心態都能帶來很大幫助。

他說：「希望獅隊每位選手都能夠珍惜每天訓練，確實投入練習，日後在場上才能很有自信展現成果。」

獅隊總教練林岳平明白，從選手剛退下來當教練，有時容易找不到方向，不知到底能不能在這個位子做出什麼決定，因此利用這次機會讓潘威倫接觸不同棒球文化，啟發不一樣的觀點。

火腿月初來台進行交流賽時，潘威倫身披對方球衣擔任一日客座教練，形成有趣的畫面；林岳平認為，讓潘威倫用「日本觀點」來看中職比賽，應該會有許多收穫，希望他可以得到很多啟發，運用在獅隊，相信他未來會是很好的教練。

潘威倫（右）參加日本火腿隊春訓收穫不少。圖／統一獅隊提供
潘威倫（右）參加日本火腿隊春訓收穫不少。圖／統一獅隊提供
潘威倫參加日本火腿隊春訓收穫不少。圖／統一獅隊提供
潘威倫參加日本火腿隊春訓收穫不少。圖／統一獅隊提供

林岳平 潘威倫 火腿

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