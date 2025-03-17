中職／ 雄鷹外籍兵團增至7人 櫻井周斗通過測試正式加盟

台鋼雄鷹隊迎接隊史第2個一軍賽季，今天宣布簽下日籍投手櫻井周斗，將是全隊第7名洋將。

雄鷹表示，13日展開官辦熱身賽後，首周4戰取得3勝，原本5名洋投是後勁、艾速特、石萬金、吉田一將、小野寺賢人，還有去年全壘打、打點雙冠王魔鷹，今天簽下櫻井周斗後，洋將戰力更加完整。

櫻井周斗擁有7年日本職棒經驗，其中一軍4年登板55場、75.2局，防禦率4.64；他在2018至2023年效力橫濱隊，去年轉戰樂天隊在一軍出賽8場，生涯代表作是2021年，後援30場合計41局被揮出36支安打、送出37次三振，防禦率3.07。

櫻井周斗在今年春訓到雄鷹測試，1日對韓職英雄隊之戰後援2局僅被揮出1支安打、無失分，整體表現獲得教練團肯定而通過測試。

去年進入日本棒球名人堂、橫濱前監督拉米瑞茲（Alex Ramirez）曾經帶過櫻井周斗，得知消息後特別送上祝福 : 「祝福櫻井踏上新的旅程，在台灣一切順利。你在投手丘上的努力和拚勁一直讓人印象深刻，將會為雄鷹帶來強大的影響力，這點我從不懷疑。同時也恭喜雄鷹獲得一位才華洋溢且充滿熱情與實力的投手。」

雄鷹上半季主場例行賽預售票已經於FamiPort及FamiTicket全面開賣。