中職／統一獅「台日雙獅主題日」球衣曝光 郭俊麟領軍拍攝主視覺

統一獅、西武獅隊自2016年起開啟台日雙獅好友交流活動，即將邁入第10個年頭，為慶祝十周年，今年台日雙獅會移至台北大巨蛋盛大舉辦，今天也公布主視覺，由過去效力西武獅隊的郭俊麟領軍。

針對雙獅交流十周年里程碑，統一獅請設計團隊融合大巨蛋意象及獅爪圖像打造十周年標章設計，除了以歌德字體設計字樣外，並在其中藏入了LION字樣，加強雙方的合作關係。在主視覺拍攝上，由郭俊麟領軍，搭配高塩將樹、邱浩鈞、林靖凱、陳重廷及蘇智傑，以向前邁進、勇往直前的風格表現這十年來雙獅合作的歷史軌跡。

本次台日雙獅形象視覺表現上用雙獅的亮橘、藏青色系搭配，配合利爪劃開星空的痕跡，獅子軍六位球員穿插其中打造前後不一的層次感，球員動作有動有靜，象徵正如同雙獅宜動宜靜的不屈個性，相信下一個十年，雙獅一定依然璀璨。

今年度台日雙獅主題日球衣設計，與西武獅共同合作，以類似埼玉西武獅主場球衣風格款式設計，以白色簡約呈現，袖口搭配兩隊色系橘色與藍色呈現，左手臂電繡台日雙獅10周年紀念限定專屬LOGO。

今年台日雙獅好友交流主題日在4月11到13日前進台北大巨蛋，目前賽事門票於全台統一超商ibon售票系統熱賣中，周六、周日結合雙獅主題日活動，特別推出「雙獅10周年紀念法被席」，周六搭贈埼玉西武獅藍款式，而周日搭贈統一獅橘款式，每場數量有限。