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中職／兄弟啦啦隊PS成員敲定33人 「一字馬」菊池桃子吸睛
中華職棒新球季將於29日開打，中信兄弟隊在台北大巨蛋迎戰統一獅隊，今天公布啦啦隊Passion Sisters全新陣容，再次網羅日本職棒巨人隊前啦啦隊隊長菊池桃子。
兄弟啦啦隊33人包括貴貴、凱蒂、峮峮、短今、希希、小安、白白、晴兒、波波、畇二、盈瑩、妮可、林可、Julia、君白、曼容、小迪、沛婕、汶汶、夏蕾、Wendy、怡琪、少鹽和兩位韓籍成員李丹妃、邊荷律，以及去年7位練習生牛奶、芊芊、衣宸、瑄、莎莎、維尼、璇璇全數轉正。
菊池桃子擁有16年韻律體操經驗，一直是隊上的特技擔當，不論在球場或是啦啦隊相關活動經常表現高超技巧，一雙長腿展現一字馬旋轉更是招牌，也因此累積大批粉絲追隨。
兄弟今年度推出全方位應援表演團隊「NOISEMAKER 製噪機」，白白再度擔任舞台總監。
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