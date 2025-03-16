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日職／才木浩人把握機會向道奇投手請益 罕見交流畫面瘋傳

中央社／ 東京16日專電
才木浩人賽後受訪。 路透
才木浩人賽後受訪。 路透

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇今天在東京巨蛋與阪神虎舉行熱身賽，阪神才木浩人領銜的投手群封鎖道奇打線，最終3比0獲勝。賽後，才木帶著翻譯向道奇投手格拉斯諾請教曲球的握球技巧，兩名投手交流的畫面引發熱議。

阪神贏得與道奇的友誼賽後，兩隊一起進行合影。此外，場上還出現許多對話與交流。

在比賽中投5局1安打無失分、表現出色的才木浩人，主動帶著翻譯，與後援3局僅被擊出1支安打無失分的格拉斯諾（Tyler Glasnow），透過翻譯進行交流。

才木一邊摸著棒球，一邊接連不斷向格拉斯諾提問，根據握球的動作來看，似乎是在請教有關曲球的問題。

格拉斯諾接受媒體訪問時也證實，才木確實是在請教曲球的握法，如何握球和施力等。格拉斯諾表示，因為時間問題，大部分是才木在問，他認為才木「真的是很好的投手，非常穩定」，對才木讚譽有加。

才木曾表示希望未來旅美發展，這次場上請益的舉動雖然比較不常見，但也顯示他強烈的求知慾。

格拉斯諾耐心傳授球技的影片在網路流傳，網友紛紛表示，「才木趕快去大聯盟」、「好棒的畫面，一個人請教、另一個人慷慨傳授，對道奇和才木的印象都更好了」、「兩個來自世界上不同地區的男人，共同討論他們熱愛的運動，這才是棒球的真正魅力」、「如果才木又多了一個曲球武器，那會怎麼樣呢？」。

才木浩人今天的精湛表現被認為已經有大聯盟水準，更讓大谷翔平揮棒落空三振，許多關注這場比賽的台灣球迷也在網路上表示，「不虧是壓制過台灣隊的男人」。去年12強預賽，日本以3比1力克台灣，先發投手才木浩人主投5.2局無失分，150公里以上速球連發，飆5K，是贏球功臣。

阪神虎

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