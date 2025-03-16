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國中硬棒／林軒投打俱佳 助新明抱回冠軍

中央社／ 記者楊啟芳台北16日電
新明奪冠。學生棒聯提供
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國中硬式棒球聯賽今天進行冠軍戰，桃園市新明國中本來落後1分，不過靠著林軒敲二壘安打逆轉，終場以8比5擊敗台南市崇明國中，抱回國中硬式聯賽冠軍，也是隊史第6座金盃。

新明在1局上靠著林楷翰敲安打先得2分，崇明則在1局下靠著鄭傑宇安打、打回1分；新明3局上再得1分，崇明3局下利用保送及鄭秉雄、林宥丞、鄭傑宇、林仕文安打，一舉攻下4分；6局上新明再追回1分，以4比5落後崇明。

到了關鍵7局上，新明無人出局攻占滿壘，林軒敲出二壘安打一棒清壘，帶有3分打點逆轉，隨後劉桓宇敲安打再送回1分；加上自第3局接替登板的林軒一路投完全場，守護球隊勝利。

新明總教練黃湋志賽後直呼感動，「感謝小朋友不放棄，最後1局落後可以打回來。」黃湋志提到，林軒那支安打相當關鍵，「今天投打表現都很重要，他（林軒）從台南來桃園發展，3年以來一直督促他，態度進步多。」

林軒後援5局僅被敲出3支安打、無失分，打擊則是7局上適時一擊，包辦勝利投手、勝利打點，拿下MVP大獎。

林軒在賽後流下英雄淚，他說：「辛苦2年有好的結果，如釋重負。」他北上桃園打球，前2年受到跨縣市禁賽限制，終於在今年解禁。林軒坦言，一開始格格不入、又愛玩，不過這3年球技、品行有提升，能拿獎最感謝教練團的指導。

新明奪冠。學生棒聯提供
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