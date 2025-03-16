中職／太慘了…獅隊新洋投蒙德茲投7人次0.0局退場 糗紀錄一籮筐

統一獅隊新洋投蒙德茲在熱身賽呈現控球迷航，今天在官辦熱身賽初次亮相，面對7人次，沒拿到出局數，出現5次四壞保送，寫下一籮筐難堪紀錄。

蒙德茲面對中信兄弟隊打線，開賽連續4打席都是保送，先奉送1分，詹子賢敲安帶有1分打點，李聖裕保送、王政順安打各追加1分，獅隊在此時決定換投。

蒙德茲投31球，其中9顆好球、22顆壞球，面對7人次，被敲出2安打、5保送，送上去的跑者全部都兌現成為分數，留下0.0局失7分。

例行賽史上共有4次投手面對7打席以上、沒拿到出局數退場，依序是2009年8月28日興農牛隊雷卡多、2011年8月6日Lamigo桃猿隊郭建宏、2015年5月16日統一獅隊王鏡銘、2019年4月10日統一獅隊林子崴；熱身賽則出現過一次為2023年3月21日統一獅隊施子謙。

蒙德茲熱身賽單局5次四壞保送則是史上首見，例行賽紀錄則是6次，由1993年9月21日兄弟象隊黃廣琪保持。

蒙德茲在3月7日自辦熱身賽首度亮相時內容就很慘烈，面對多是二軍的台鋼雄鷹隊打線，留下0.2局失5分，被敲4安打、4次四死球保送。