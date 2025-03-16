中職／申皓瑋追平轟、再見安助悍將2連勝 林哲瑄上演罕見「9-3」出局

富邦悍將隊輸球邊緣，申皓瑋一人拯救球隊，9局下敲追平陽春砲，10局下敲再見安打，悍將終場以3：2擊敗樂天桃猿隊，在官辦熱身賽2勝2敗。

兩隊前9局只各靠1支陽春砲拿到分數，第2局廖健富開轟狙擊悍將洋投力亞士，猿隊帶著1：0領先進入9局下，呂詠臻登板，面對首位打者申皓瑋就被敲出在左外野標竿附近的全壘打，經過重播檢視維持原判。

此役為悍將第4場官辦熱身賽，加上今天已是第3度進入延長賽突破僵局，猿隊10局上靠陳晨威的安打攻下1分，悍將10局下則由林澤彬先短打推進跑者，葉子霆敲安追平，猿隊故意保送范國宸，被申皓瑋一棒敲出再見安打，而他個人此役3安打、4度上壘繳出「猛打賞」。

此役還有罕見play的出現，林哲瑄第2局打向右外野的飛球落地，但他疑似未注意到這球飛到哪裡，一開始沒有跑壘，林立接球後傳一壘，形成罕見的「9-3」出局數；林哲瑄第9局在雙方1：1平手之際敲安，靠暴投站上二壘，魏全補上安打，林哲瑄繞過三壘再挑戰本壘，卻只到半路就遭阻殺出局。