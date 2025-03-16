快訊

延平中學招考作文《那一天，我流下了眼淚》 家長驚：逾半爸媽被賜死

琉球店家傻眼！澳門遊客叫救護車疑為搭便車裝病 車抵衛生所又不看病

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／申皓瑋追平轟、再見安助悍將2連勝 林哲瑄上演罕見「9-3」出局

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
申皓瑋9局下敲出追平陽春砲。圖／富邦悍將隊提供
申皓瑋9局下敲出追平陽春砲。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊輸球邊緣，申皓瑋一人拯救球隊，9局下敲追平陽春砲，10局下敲再見安打，悍將終場以3：2擊敗樂天桃猿隊，在官辦熱身賽2勝2敗。

兩隊前9局只各靠1支陽春砲拿到分數，第2局廖健富開轟狙擊悍將洋投力亞士，猿隊帶著1：0領先進入9局下，呂詠臻登板，面對首位打者申皓瑋就被敲出在左外野標竿附近的全壘打，經過重播檢視維持原判。

此役為悍將第4場官辦熱身賽，加上今天已是第3度進入延長賽突破僵局，猿隊10局上靠陳晨威的安打攻下1分，悍將10局下則由林澤彬先短打推進跑者，葉子霆敲安追平，猿隊故意保送范國宸，被申皓瑋一棒敲出再見安打，而他個人此役3安打、4度上壘繳出「猛打賞」。

此役還有罕見play的出現，林哲瑄第2局打向右外野的飛球落地，但他疑似未注意到這球飛到哪裡，一開始沒有跑壘，林立接球後傳一壘，形成罕見的「9-3」出局數；林哲瑄第9局在雙方1：1平手之際敲安，靠暴投站上二壘，魏全補上安打，林哲瑄繞過三壘再挑戰本壘，卻只到半路就遭阻殺出局。

林哲瑄 申皓瑋

延伸閱讀

中職／范國宸再見高飛犧牲打「宇宙邦」回神 張育成上演少棒全壘打

中職／悍將0風聲搶下李珠珢 總經理曝超隱密「奪珠」計畫其實有1處露餡

中職／富邦迎接至寶李珠珢 悍將官網開賣會員被塞爆

中職／官辦熱身賽開打 悍將挑戰史上首見「三連霸」

相關新聞

中職／申皓瑋追平轟、再見安助悍將2連勝 林哲瑄上演罕見「9-3」出局

富邦悍將隊輸球邊緣，申皓瑋一人拯救球隊，9局下敲追平陽春砲，10局下敲再見安打，悍將終場以3：2擊敗樂天桃猿隊，在官辦熱...

日職／重返夢想起點引退 陳偉殷談下一步計畫：盼為投手提供建議

台灣傳奇左投陳偉殷今天在名古屋巨蛋迎接自己的引退儀式，穿回中日龍隊21號球衣，面對吉祥物DOALA投出95公里直球，他感...

日職／曾被大谷單膝跪地暴力轟 才木浩人指叉球三振「雪恥」

洛杉磯道奇今天在東京巨蛋與阪神虎舉行熱身賽，先發出場的大谷翔平2打席沒有安打，阪神才木浩人領銜的投手群封鎖道奇打線，最終3比0獲勝，繼昨天擊敗芝加哥小熊之後，連續兩天完封大聯盟球隊。 東京巨蛋中

日職／獲讚MLB級投手 才木浩人謙稱道奇「晚接午」不能算壓制

阪神虎隊連續兩天完封大聯盟球隊，繼昨天3：0完封小熊隊，今天再以3：0收拾道奇隊，先發投手才木浩人繳出5局好投，道奇教頭...

中職／12強冠軍金盃6隊巡迴 兄弟當第一棒322大巨蛋辦「雙冠特展」

中信兄弟隊在3月22到30日在台北大巨蛋舉辦「雙冠榮耀特展」，兄弟的中華職棒35年總冠軍，以及中華隊在世界12強棒球賽所...

中職／龍聖先發4局無失分 龍官辦熱身賽擊敗桃猿搶首勝

中職官辦熱身賽味全龍今天與樂天桃猿交手，龍隊新洋投龍聖先發投4局無失分、無關勝敗，龍隊7局上靠著滿壘吉力吉撈．鞏冠選到保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。