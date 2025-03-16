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日職／曾被大谷單膝跪地暴力轟 才木浩人指叉球三振「雪恥」

中央社／ 綜合外電報導
才木浩人封鎖道奇打線。 路透社
才木浩人封鎖道奇打線。 路透社

洛杉磯道奇今天在東京巨蛋與阪神虎舉行熱身賽，先發出場的大谷翔平2打席沒有安打，阪神才木浩人領銜的投手群封鎖道奇打線，最終3比0獲勝，繼昨天擊敗芝加哥小熊之後，連續兩天完封大聯盟球隊。

東京巨蛋中午賽事吸引4萬2059名球迷入場，大谷翔平今天依舊擔任第一棒指定打擊，但2個打席均未能擊出安打，首局揮棒落空遭到才木三振。

道奇由2度榮獲塞揚獎的左投史奈爾（Blake Snell）擔任先發，他在前3局送出5次揮空三振，表現堪稱完美。

雙方在前幾局都未能得分，0比0來到第4局。史奈爾先是對阪神的近本光司投出4壞球保送，隨後又被中野拓夢敲出安打，形成無人出局、1、3壘有人局面。此時，佐藤輝明擊出右外野方向3分全壘打，打破僵局，也是全場唯一得分半局。東京巨蛋的阪神球迷瞬間陷入狂歡。

大谷在第6局被換上代打，期待大谷能夠再次出場的東京巨蛋全場球迷發出巨大嘆息聲。道奇打線在阪神救援投手的壓制下僅擊出2支安打，未能展開反攻。

史奈爾主投4又1/3局（80球）退場，丟掉3安、失3分，送出7次三振。紹爾（Matt Sauer）中繼拿2個出局數，右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）後援3局僅被擊出1支安打無失分。

大谷翔平在2023年經典賽熱身賽曾與才木浩人對決，面對才木投出的指叉球，單膝跪地轟出中間方向全壘打。大谷今天遭到才木三振，被日媒形容為「雪恥」。

才木浩人賽後表示，今天的比賽他很單純地投球，感到很快樂。至於與大谷翔平的對決，決定性的球是不是指叉球，他表示，「上次被他打中的就是那種球，所以如果能夠早點讓他陷入被動，我也想用指叉球來決勝負。無論對手是誰，我都會以自己的投球風格，以直球和指叉球為核心，我認為這次投球的手感很好」。

擊出三分砲的佐藤輝明說，「打中的是直球，近本和中野為我創造了機會，我拚命去抓住機會，最終得到了好的結果，真是太好了」。

後援 日媒 東京 洛杉磯 芝加哥

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