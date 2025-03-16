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日職／獲讚MLB級投手 才木浩人謙稱道奇「晚接午」不能算壓制
阪神虎隊連續兩天完封大聯盟球隊，繼昨天3：0完封小熊隊，今天再以3：0收拾道奇隊，先發投手才木浩人繳出5局好投，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）稱讚他的投球是大聯盟等級，才木則是謙稱是因道奇「晚接午」。
道奇打線今天遭到阪神5任投手封鎖，全場僅出現3支安打，在才木浩人5局投球任內，更是僅敲出1安打，吞下7次三振。大谷翔平擔任第一棒、指定打擊，2打席分別是三振、中外野飛球出局。
羅伯茲賽後稱讚兩名阪神選手，「那位先發投手（才木浩人）擁有大聯盟水準的投球，他的直球、指叉球都不錯，也有不錯的控球；還有佐藤（輝明），他是一名令人印象深刻的棒球選手。」
才木成功壓制「世界一」道奇，但他謙稱：「道奇是晚場接著午場，而且他們才剛來日本沒有多久，我想情況對他們來說有些艱難，在這樣的狀況下說我壓制他們有點奇怪，但…確實感覺還不錯啦！」
他在賽後與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）交流曲球握法，也被媒體問到此事，才木表示，「是因為有些問題想要請教他，我想我有收到一些不錯的訊息。」
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